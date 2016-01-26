国际油市：亚洲燃料油近月价差走阔，因套利油品流入新加坡市场

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透新加坡1月26日 - 亚洲燃料油市场周二出现走疲迹象，交易商表示，西方套利油品开始在新加坡市场累积。
380cst与180cst燃料油近月价差分别下跌1美元，分别报每吨贴水1.25美元与贴水1.75美元。
“市场确实从昨天起开始转弱，”一名驻新加坡交易商表示。
“过去四周左右，船用重油需求协助支撑市场，既然现在套利油品开始流入，于是价差出现一定程度的走弱。”
180cst燃料油现货价差贴水较周一走阔0.50美元，结算较新加坡报价每吨贴水0.70美元。
380cst燃料油现货较新加坡报价升水缩窄至每吨0.62美元，较周一下滑0.47美元。
交易商表示，另一个市场走弱的迹象，就是过去一周码头交货价升水一直在下滑。
380cst燃料油码头交货现货较380cst新加坡报价升水4.46美元，较上日下滑0.78美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。