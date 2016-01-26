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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 21:17 BJT

国际油市：亚洲燃料油近月价差走阔，因套利油品流入新加坡市场

路透新加坡1月26日 - 亚洲燃料油市场周二出现走疲迹象，交易商表示，西方套利油品开始在新加坡市场累积。

380cst与180cst燃料油近月价差分别下跌1美元，分别报每吨贴水1.25美元与贴水1.75美元。

“市场确实从昨天起开始转弱，”一名驻新加坡交易商表示。

“过去四周左右，船用重油需求协助支撑市场，既然现在套利油品开始流入，于是价差出现一定程度的走弱。”

180cst燃料油现货价差贴水较周一走阔0.50美元，结算较新加坡报价每吨贴水0.70美元。

380cst燃料油现货较新加坡报价升水缩窄至每吨0.62美元，较周一下滑0.47美元。

交易商表示，另一个市场走弱的迹象，就是过去一周码头交货价升水一直在下滑。

380cst燃料油码头交货现货较380cst新加坡报价升水4.46美元，较上日下滑0.78美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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