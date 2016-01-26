国际油市：亚洲石脑油裂解价差重挫至四个半月低点

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透新加坡1月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周二重挫将近21%，至四个半月低点每吨71.35美元，为本月最大百分比跌幅，因供应充沛且北亚现货需求平淡。
交易商称买家可能已有充分库存，因卖家为避免在基本面疲弱中持有过多船货，提供给买家较多的供应。
在常规情况下，卖家可选择供应买家比合约数量增减至少5%的数量。
交易商称，Reliance Industries对日本伊藤忠商事出售一笔5.5万吨船货，2月底从Sikka装运，每吨升水约7美元。
路透数据显示，这是Reliance Industries的5.5万吨型船货自去年1月以来最低的升水。
官方数据显示，中国12月石脑油进口量为953,925吨，为创纪录水平，2015年总进口量达到将近670万吨，较上年增加约80%。
新坡现货交易市场仅有一笔交易，壳牌以每吨292美元向Petro-Diamond出售一笔3月上半月石脑油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。