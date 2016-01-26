国际油市：亚洲石脑油裂解价差重挫至四个半月低点

路透新加坡1月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周二重挫将近21%，至四个半月低点每吨71.35美元，为本月最大百分比跌幅，因供应充沛且北亚现货需求平淡。

交易商称买家可能已有充分库存，因卖家为避免在基本面疲弱中持有过多船货，提供给买家较多的供应。

在常规情况下，卖家可选择供应买家比合约数量增减至少5%的数量。

交易商称，Reliance Industries对日本伊藤忠商事出售一笔5.5万吨船货，2月底从Sikka装运，每吨升水约7美元。

路透数据显示，这是Reliance Industries的5.5万吨型船货自去年1月以来最低的升水。

官方数据显示，中国12月石脑油进口量为953,925吨，为创纪录水平，2015年总进口量达到将近670万吨，较上年增加约80%。

新坡现货交易市场仅有一笔交易，壳牌以每吨292美元向Petro-Diamond出售一笔3月上半月石脑油船货。(完)

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