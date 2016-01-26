欧洲汇市：英镑上涨，因油市和股市反弹

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透伦敦1月26日 - 英镑兑美元和欧元周二上涨，因股市和油价反弹，缓解投资者的担忧，他们担心一连串国内外风险将对英国经济构成威胁。
英镑兑美元上涨0.5%，至1.4324美元，离上周低位1.4080美元高大约2.5美分。英镑兑欧元升0.7%，至0.75635英镑。
投资者对全球经济成长、英国可能退欧，以及英国近零利率将可能保持至2017年一段时间的担忧重压英镑，令英镑兑美元 上周降至七年低位，兑欧元 跌至一年低位。
但投资者的担忧周二缓和，因市场冀望应对油市供应过剩问题将可达成协议，油价因此走高，使英镑在过去六周的抛售势头减弱。
法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan说，“英国退欧”风险已大致在英镑汇率中被消化，退欧议题上有新的政治发展前，这一因素不应该会导致英镑进一步大跌。
“英镑兑美元和欧元自12月开始的跌势肯定过度，”他说，“我预计英镑未来一个月将交投在1.40-1.45美元。”
英国央行总裁卡尼周二表示，尚不具升息条件，重申上周暗示央行距离升息仍有一段距离的评论。
市场已将对英国升息的预期时间推迟至明年一段时间以后。(完)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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