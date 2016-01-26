南非汇市：兰特兑美元上涨，但料在周四南非央行宣布利率决定前承压

路透约翰内斯堡1月26日 - 南非兰特兑美元周二逆转稍早跌势，从全球市场中寻找指引，但分析师表示，在南非央行周四宣布货币政策决定前，兰特面临压力。

1645 GMT，兰特兑美元 上涨1%，报16.3600兰特，根据路透数据，兰特稍早触及1月8日来最高的16.3510。

交易商和分析师消化南非央行货币政策委员会在周四结束会议后将宣布加息的可能性，但他们对央行加息25基点还是50个基点看法并不一致。

尽管理论上加息将提振兰特的收益的吸引力，但收紧货币政策将增加南非经济面临的压力。自2008/09年经济衰退以来，南非经济成长幅度都没能超过2%。

“在南非央行政策会议前，兰特可能走势艰难”南非标准银行分析师说。