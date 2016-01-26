金属期市：期锌触及三周峰值，因投机商在中国新年前回补空头

* 中国股市沪综指回落6%，至14个月低点

* 今年锌供应料短缺严重－渣打银行

路透伦敦1月26日 - 期铜和期锌周二上涨，因投机商在中国农历新年前纷纷回补空头，且油价反弹。

法国兴业银行驻伦敦的金属研究部门主管Robin Bhar说，在中国新年和美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前存在的不确定性，促使投资者取消一些空头押注。

“不确定的环境，且各资产类别走势震荡，令市场人士保持谨慎态度，避开不必要的风险，”Bhar说。

“中国新年前流动性低这一因素不断增强，所以我们可能在中国农历新年前看到一些轧平头寸。”

一交易商表示，LME金属没有对中国股市下挫逾6%和油价反弹作出反应，金属市场触动关键水准，这引发进一步买入和回补空头。

一些锌和铜的买盘是来自运作投机性投资基金的商品交易顾问(CTA)，经纪Marex Spectron在报告中说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 是价格升幅最大的LME金属，跳涨4.9%，收报每吨1,589美元，此为三周最高水准，且录得逾三个月来最大单日涨幅。

期锌在本月迄今下滑略超过1%，在周一上涨0.3%。

许多投资者目标在锌，因为在多个锌矿场关闭后，锌出现供应短缺的可能性最高。

“我们预计精炼锌和锌精矿市场在2016年将出现严重供应短缺，反映供应下降带来的影响，”渣打银行Nicholas Snowdon在报告中说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大幅收高2.7%，报4,535美元，此为逾两周最高水准。

印尼贸易部官员周二表示，自由港印尼铜精矿出口许可将在周四到期。

印尼矿业部一位高级官员周二稍早称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已申请在未来六个月出口约100万吨铜精矿的许可。印尼自由港公司在巴布亚经营有全球最大的铜矿之一，为了延长出口许可，该公司必须为自己在印尼的一家新炼厂缴纳5.3亿美元保证金。

期铝 收涨1.3%，报每吨1,495美元，表现落后于其他LME金属。