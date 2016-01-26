金属期市：期锌触及三周峰值，因投机商在中国新年前回补空头

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 中国股市沪综指回落6%，至14个月低点
* 今年锌供应料短缺严重－渣打银行
路透伦敦1月26日 - 期铜和期锌周二上涨，因投机商在中国农历新年前纷纷回补空头，且油价反弹。
法国兴业银行驻伦敦的金属研究部门主管Robin Bhar说，在中国新年和美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前存在的不确定性，促使投资者取消一些空头押注。
“不确定的环境，且各资产类别走势震荡，令市场人士保持谨慎态度，避开不必要的风险，”Bhar说。
“中国新年前流动性低这一因素不断增强，所以我们可能在中国农历新年前看到一些轧平头寸。”
一交易商表示，LME金属没有对中国股市下挫逾6%和油价反弹作出反应，金属市场触动关键水准，这引发进一步买入和回补空头。
一些锌和铜的买盘是来自运作投机性投资基金的商品交易顾问(CTA)，经纪Marex Spectron在报告中说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 是价格升幅最大的LME金属，跳涨4.9%，收报每吨1,589美元，此为三周最高水准，且录得逾三个月来最大单日涨幅。
期锌在本月迄今下滑略超过1%，在周一上涨0.3%。
许多投资者目标在锌，因为在多个锌矿场关闭后，锌出现供应短缺的可能性最高。
“我们预计精炼锌和锌精矿市场在2016年将出现严重供应短缺，反映供应下降带来的影响，”渣打银行Nicholas Snowdon在报告中说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大幅收高2.7%，报4,535美元，此为逾两周最高水准。
印尼贸易部官员周二表示，自由港印尼铜精矿出口许可将在周四到期。
印尼矿业部一位高级官员周二稍早称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已申请在未来六个月出口约100万吨铜精矿的许可。印尼自由港公司在巴布亚经营有全球最大的铜矿之一，为了延长出口许可，该公司必须为自己在印尼的一家新炼厂缴纳5.3亿美元保证金。
期铝 收涨1.3%，报每吨1,495美元，表现落后于其他LME金属。
LME期铅 收高1,8%，报1,651美元。期镍 收高1.4%，报8,670美元。期锡 急升3.7%，至14,150美元的三周高位。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。