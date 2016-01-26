芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因技术性卖盘

路透芝加哥1月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅下跌，交易商说，因玉米未能升穿昨日触及的一个月高位后，出现轻微技术性卖盘。

玉米价格在大约一周以来都交投在宽幅大约为5美分的狭窄区间内，空头回补和美国出口需求上升扶助提振玉米价格，而农户卖盘增加和全球供应总体充足限制了玉米价格的涨幅。

交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 盘中高见3.72美元，低于周一触及的3.72-1/2美元的日内高位。自1月21日以来，3.72美元水准对市场构成上行阻力，而诸如50日移动均线等移动均线为市场提供底部支撑。

交易商和分析师说，中国2015年进口的玉米和包括干玉米酒糟（DDGs）和高粱在内的玉米替代品创下纪录，主要受外国价格较低推动，但今年进口将可能下降超过50%。

3月玉米合约 收盘下跌1/2美分，报3.69-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为256,447口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)