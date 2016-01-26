芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一个月高位，因回补空头

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透芝加哥1月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周二触及一个月高位，因技术性买入、回补空头和有关俄罗斯可能限制小麦出口的传闻不断。
小麦期货收涨，但低于日内高位。CBOT-3月小麦收涨3-1/4美分，报4.84-3/4美元，盘中触及12月21日来最高的4.88-1/2美元。
交易商仍谈论国际文传电讯社周一的报导。国际文传电讯社援引俄罗斯农业部的消息人士称，因猪肉价格上涨，俄罗斯农业部正在考虑收紧谷物出口限制。
另外分析师指出，上周和本周稍早俄罗斯小麦出口价格进一步下跌，因卢布汇率不断走弱，使俄罗斯谷物的竞争力上升。
今日CBOT小麦期货预估成交量为95,149口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选