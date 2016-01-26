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市场报道 | 2016年 1月 27日 星期三 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一个月高位，因回补空头

路透芝加哥1月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周二触及一个月高位，因技术性买入、回补空头和有关俄罗斯可能限制小麦出口的传闻不断。

小麦期货收涨，但低于日内高位。CBOT-3月小麦收涨3-1/4美分，报4.84-3/4美元，盘中触及12月21日来最高的4.88-1/2美元。

交易商仍谈论国际文传电讯社周一的报导。国际文传电讯社援引俄罗斯农业部的消息人士称，因猪肉价格上涨，俄罗斯农业部正在考虑收紧谷物出口限制。

另外分析师指出，上周和本周稍早俄罗斯小麦出口价格进一步下跌，因卢布汇率不断走弱，使俄罗斯谷物的竞争力上升。

今日CBOT小麦期货预估成交量为95,149口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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