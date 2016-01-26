韩国数据：1月消费者信心指数降至100，为六个月低位

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透首尔1月27日 - 韩国央行周三公布的调查结果显示，韩国1月消费者信心指数连续第二个月下跌，跌至六个月以来最低水平，因家庭对目前和未来的生活状况感到更悲观。
韩国央行在声明中表示，1月消费者信心指数跌至100，12月数据从原本公布的103被下修至102。央行进行数据年度修正，以改善数据的准确程度。
消费者信心指数高于100，表明预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。
所有分项指数全数下跌，韩国人对未来经济状况的信心指数降幅最大。
韩国央行调查还显示，1月消费者对未来12个月通胀率的预估中值仍为2.5%，连续第六个月持平。
韩国央行称此次调查在1月13-20日进行，访问了国内逾2,000个家庭。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。