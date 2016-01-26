韩国数据：1月消费者信心指数降至100，为六个月低位

路透首尔1月27日 - 韩国央行周三公布的调查结果显示，韩国1月消费者信心指数连续第二个月下跌，跌至六个月以来最低水平，因家庭对目前和未来的生活状况感到更悲观。

韩国央行在声明中表示，1月消费者信心指数跌至100，12月数据从原本公布的103被下修至102。央行进行数据年度修正，以改善数据的准确程度。

消费者信心指数高于100，表明预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

所有分项指数全数下跌，韩国人对未来经济状况的信心指数降幅最大。

韩国央行调查还显示，1月消费者对未来12个月通胀率的预估中值仍为2.5%，连续第六个月持平。