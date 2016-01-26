美国债市：公债价格上涨，因预期美联储政策声明基调温和

* 投资者关注美联储会议和政策声明，预计声明基调温和

* 油价反弹，刺激投资者对股市的兴致

* 财政部标售260亿美元两年期公债，需求强劲

路透纽约1月26日 - 美国公债价格周二小涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日召开为期两日的政策会议，投资者预计会后政策声明温和，暗示今年加息次数将少于其原本希望的。

公债价格升幅受限，因油价反弹，加上美国企业公布业绩，提振投资者对股市的兴致。

油价周二收盘上涨逾4%，因投资者希望石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国接近达成减产协议，以解决数十年来最严重的供应过剩问题之一。

“油价和股市上涨的时候，公债价格通常下跌，但受到美联储会议在内的诸多因素影响，今日公债价格温和上涨，”道明证券驻纽约的利率策略师Cheng Chen说。

自今年开局以来，债市交投震荡，每当股市和油价下跌，忧心忡忡的投资者就纷纷买入美国公债。

财政部今日标售260亿美元两年期公债 ，投资者需求强劲。

本周出炉的美国经济数据不多，投资者焦点放在美联储在今日开始的为期两日的会议上。

“美国两年期公债标售需求强劲，美国公债市场涨幅相当小，反映出在美联储会议前的谨慎情绪，”瑞银集团(UBS)驻纽约的美国利率策略师Matthias Rusinski在邮件中表示。

尽管预计美联储本周不会加息，但投资者将研读其政策声明，了解有关今年金融市场动荡对美国经济的影响情况。

“我们猜测，美联储关于金融市场波动的评论将和9月政策会议声明相似，并将提及正在下降的通胀预期，”Janney Montgomery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas说。

指标10年期美债 价格尾盘升7/32，收益率从周一尾盘的2.022%跌至1.999%。

30年期美债 价格涨10/32，收益率从周一尾盘的2.802%跌至2.786%。

美国股市周二反弹逾1%，因油价劲升，且3M、强生和宝洁(宝硷,P&G)业绩强劲。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-10/32 (+02/32) 0.844

五年期公债 101-16/32 (+04/32) 1.432

10年期公债 102-07/32 (+07/32) 1.999