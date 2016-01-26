加拿大股市：收高1.55%，因商品价格走升提振能源与矿业股

路透多伦多1月26日 - 加拿大主要股指周二上涨，原油价格返回每桶31美元以上，带动能源股和银行股上涨，且金价升至12周高位扶助提振矿业股。

“空头力道明显在这(水准)耗尽了，多头开始占主导，”CMC Markets Canada资深市场分析师Colin Cieszynski说。

加拿大主要股指从上周触及的三年低位反弹。该指数在本月稍早从2014年9月触及的纪录高位下跌超过20%，进入熊市。

能源股攀升4%。油价周二收盘大涨逾4%，因投资者希望石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国接近达成减产协议，以解决数十年来最严重的供应过剩问题之一。

材料股上扬2.1%。现货金急升1.3%，至每盎司1,121.76美元。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高188.16点，或1.55%，至12,331.32点。十大类股中有九类收高。