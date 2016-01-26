澳新经济指标预测--1月27日-2月3日****

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月25日当周 1月27日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.2% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.1% 2000 新西兰央行利率决议 -- 2.50% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 45.5 48.6 出口(亿新西兰元) 43.5 40.8 贸易收支(亿新西兰元) 逆差1.31 逆差7.79 截至12月的一年 逆差35.9 逆差36.8 1月28日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -- 持平 进口物价 -- +1.4% 2145 新西兰建筑许可 12月 -- +1.8% 1月29日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 -- +0.9% (较上年同期) -- +1.7% 2月1日当周 1月31日(日) 2230 澳洲行业集团(AIG)制造业指数 1月 -- 51.9 2月1日(一) 暂无重要经济指标 2月2日(二) 0330 澳洲央行利率决定 2月 -- 2.00% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 6.0% 就业增长(较前季) -- -0.4% 就业参与率 -- 68.6% 劳工成本指数(较前季) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.7% 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 -- 46.3 2月3日(三) 0030 澳洲建筑许可 12月 -- -12.7% 民间住宅建筑许可 -- -0.5% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) -- 逆差29.06 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- +1.0%( 完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。