《美国重要政经日程》--1月27日

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1500 - 商务部发布12月新屋销售数据
1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路交通量
1630 - 财政部发售两年期浮息公债
1800 - 财政部发售五年期公债
1900 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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