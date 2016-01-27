澳洲经济指标总览--1月27日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月3日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 逆差29.06 逆差32.47
出口(较前月) +1% -3%
进口(较前月) -1% 持平
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2月5日
(较前月) 11月 +0.4% +0.6%
就业市场(经季节调整) 2月18日 就业人口(较前月变动,万人) 12月 -0.1 +7.50 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.76 +4.73
失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 65.1% 65.3%
消费者物价指数(CPI) 4月27日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.4% +0.5%
(较上年同期) +1.7% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
国际贸易价格指数 1月28日 进口物价(较前季) 第三季 +1.4% +1.4% 出口物价(较前季) 持平 -4.4%
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月1日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月2日
(较前季) 第三季 +0.9% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +1.9% (完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。