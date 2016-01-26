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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 06:49 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 69.77 +0.05 +0.07 2910896

京东 27.00 -0.03 -0.11 6803198

新浪 45.75 +0.35 +0.77 378251

搜狐 50.86 -0.07 -0.14 324421

网易 152.40 -6.08 -3.84 1231600

百度 167.08 -0.46 -0.27 2397577

台湾

台湾积体电路 21.59 -0.20 -0.92 1889849

联电 1.75 +0.04 +2.34 245179

日月光 5.24 +0.11 +2.14 247384

硅品精密 7.68 -0.01 -0.13 447115

和信超媒体 2.50 +0.12 +5.04 21260

友达 2.66 +0.03 +1.14 53682

中华电信 30.52 +0.21 +0.69 46038

台湾国际航电 33.84 +0.64 +1.93 722057

香港

中国移动 53.80 +0.52 +0.98 207119

中国联通 10.73 +0.17 +1.61 124510

中国电信 43.75 +0.55 +1.27 11006

中芯国际 4.33 +0.04 +0.93 4817

电讯盈科 5.78 +0.18 +3.21 169

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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