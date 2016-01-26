《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月26日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 69.77 +0.05 +0.07 2910896
京东 27.00 -0.03 -0.11 6803198
新浪 45.75 +0.35 +0.77 378251
搜狐 50.86 -0.07 -0.14 324421
网易 152.40 -6.08 -3.84 1231600
百度 167.08 -0.46 -0.27 2397577
台湾
台湾积体电路 21.59 -0.20 -0.92 1889849
联电 1.75 +0.04 +2.34 245179
日月光 5.24 +0.11 +2.14 247384
硅品精密 7.68 -0.01 -0.13 447115
和信超媒体 2.50 +0.12 +5.04 21260
友达 2.66 +0.03 +1.14 53682
中华电信 30.52 +0.21 +0.69 46038
台湾国际航电 33.84 +0.64 +1.93 722057
香港
中国移动 53.80 +0.52 +0.98 207119
中国联通 10.73 +0.17 +1.61 124510
中国电信 43.75 +0.55 +1.27 11006
中芯国际 4.33 +0.04 +0.93 4817
电讯盈科 5.78 +0.18 +3.21 169
(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。