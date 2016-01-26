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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 07:05 BJT

****日韩经济指标预测--1月27日-2月3日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值  
     

    1月25日当周
    
    1月27日(三)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                  12月       -0.1%       -1.0%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周          --   卖超3,752
             外资投资日本股票(亿日圆)                            --   卖超3,583
    
    1月28日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                 2月          --          71
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                  12月          --       -0.3%
             工业生产(较上月)                                    --       -2.1%
             服务业产出(较前月)                                  --       +0.1%
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)              12月       -2.4%       -2.9% 
  
             所有家庭支出(较前月)                             +2.0%       -2.2%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月     +0.1%       +0.1%
             全国整体CPI                                         --       +0.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            1月       +0.1%       +0.1%
             东京地区整体CPI                                     --        持平
    2330 日本求才求职比                            12月        1.26        1.25
             失业率                                            3.3%        3.3%
    2350 日本工业生产                           12月初值      -0.3%       -0.9%
             一个月预估值                                        --       +0.9%
             两个月预估值                                        --       +6.0% 
    
    1月29日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   12月         --       +5.7%
             房屋开工(较上年同期)                             +0.5%       +1.7% 
    
    
    2月1日当周
    
    1月31日(日)
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                     12月         --   盈余67.5
    
    2月1日(一)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    1月初值         --     -14.1%
             进口(较上年同期)                                    --     -19.2%
             贸易收支(亿美元)                                    --     顺差70
    0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)   1月          --       50.7
    0200 日本日经制造业PMI                          1月          --       52.4
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            1月          --      +0.3%
                           (较上年同期)                          --      +1.3%
    
    2月2日(二)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                       1月          --    3,679.6
    
    2月3日(三)
    0500 日本消费者信心指数                         1月          --       42.7
    (完)

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