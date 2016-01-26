日韩经济指标预测--1月27日-2月3日****

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月25日当周 1月27日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -0.1% -1.0% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,752 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,583 1月28日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 71 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -- -0.3% 工业生产(较上月) -- -2.1% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -2.4% -2.9% 所有家庭支出(较前月) +2.0% -2.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +0.1% +0.1% 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 +0.1% +0.1% 东京地区整体CPI -- 持平 2330 日本求才求职比 12月 1.26 1.25 失业率 3.3% 3.3% 2350 日本工业生产 12月初值 -0.3% -0.9% 一个月预估值 -- +0.9% 两个月预估值 -- +6.0% 1月29日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +5.7% 房屋开工(较上年同期) +0.5% +1.7% 2月1日当周 1月31日(日) 2300 韩国经常账收支(亿美元) 12月 -- 盈余67.5 2月1日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月初值 -- -14.1% 进口(较上年同期) -- -19.2% 贸易收支(亿美元) -- 顺差70 0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.7 0200 日本日经制造业PMI 1月 -- 52.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.3% 2月2日(二) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 1月 -- 3,679.6 2月3日(三) 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 42.7 (完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。