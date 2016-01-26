国际油市：伊拉克称，沙特和俄罗斯就解决油市供应过剩展现灵活性

阿卜杜勒-迈赫迪和科威特代理石油部长Anas al-Saleh说，他们愿意支持召开OPEC紧急会议，但前提是必须事先商定议程。

“在没有事先决定(议程)的情况下召开会议是无用的。如果其他国家愿意召开会议我们也会同意，但我们必须事先商定(议程)，否则会带来事与愿违的结果。我们必须推进(该会议)--我认为市场需要(这次会议)，但我们希望OPEC之外的伙伴也这么做，”Mahdi说。

以沙特为首的OPEC海湾成员国坚称，OPEC不会单方面减产，因为这会将市场份额拱手让给对手，这些国家希望市场在一段时间后能自行达到平衡。

卡塔尔表示，由于行业投资降得过快，加上有更多企业即将破产，然而全球需求继续增长，因此油市可能在2016年底前转为牛市。

“当前的油价无法持续，因此应该调整，”卡特尔能源部长Mohammed al-Sada在一份声明中说。