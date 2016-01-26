国际油市：伊拉克称，沙特和俄罗斯就解决油市供应过剩展现灵活性

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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阿卜杜勒-迈赫迪和科威特代理石油部长Anas al-Saleh说，他们愿意支持召开OPEC紧急会议，但前提是必须事先商定议程。
“在没有事先决定(议程)的情况下召开会议是无用的。如果其他国家愿意召开会议我们也会同意，但我们必须事先商定(议程)，否则会带来事与愿违的结果。我们必须推进(该会议)--我认为市场需要(这次会议)，但我们希望OPEC之外的伙伴也这么做，”Mahdi说。
以沙特为首的OPEC海湾成员国坚称，OPEC不会单方面减产，因为这会将市场份额拱手让给对手，这些国家希望市场在一段时间后能自行达到平衡。
卡塔尔表示，由于行业投资降得过快，加上有更多企业即将破产，然而全球需求继续增长，因此油市可能在2016年底前转为牛市。
“当前的油价无法持续，因此应该调整，”卡特尔能源部长Mohammed al-Sada在一份声明中说。
卡塔尔是OPEC今年的轮值主席国。(完) (编译 李爽/汪红英；审校 张涛/徐文焰)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。