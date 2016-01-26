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市场报道 | 2016年 1月 27日 星期三 07:01 BJT

全球贵金属：1月26日SPDR黄金持仓增加0.76%，或5.06吨

路透1月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一的664.17吨增加0.76%，至669.23吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周一的21,353,791.37盎司升至21,516,385.43盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 王丽鑫)

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