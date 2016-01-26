金砖国家：1月26日股汇市收盘纵览

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透1月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月26日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报708.33点，下跌1.08%。
中国股市：沪综指暴跌6.4%创14个月收盘低点，外围市场疲势引发抛压
中国汇市：人民币收盘微跌，股市重挫助推购汇情绪成交有所放大
香港股市：恒指收跌2.5%，受全球股市和油价下跌拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报37,497.476点，下跌1.4%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0675/00，上日收报4.1000/20。
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南非股市：震荡收高，油价反弹推动Sasol 等股票上涨。指标Top-40指数 收报42,625.8点，上涨0.5%；大盘综合指数 收报47,532.4点，上涨0.68%。
南非汇市：兰特兑美元上涨，但料在周四南非央行宣布利率决定前承压
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印度金融市场因公共假期休市，周三恢复交易。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报683.05点，上涨0.22%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报362.27点，上涨0.12%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报78.3，升值2.17%；卢布兑欧元 报85.05，升值2.17%。(完) (编译 张荻；审校 张若琪)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。