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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 07:28 BJT

金砖国家：1月26日股汇市收盘纵览

路透1月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月26日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报708.33点，下跌1.08%。

中国股市：沪综指暴跌6.4%创14个月收盘低点，外围市场疲势引发抛压

中国汇市：人民币收盘微跌，股市重挫助推购汇情绪成交有所放大

香港股市：恒指收跌2.5%，受全球股市和油价下跌拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报37,497.476点，下跌1.4%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0675/00，上日收报4.1000/20。

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南非股市：震荡收高，油价反弹推动Sasol 等股票上涨。指标Top-40指数 收报42,625.8点，上涨0.5%；大盘综合指数 收报47,532.4点，上涨0.68%。

南非汇市：兰特兑美元上涨，但料在周四南非央行宣布利率决定前承压

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印度金融市场因公共假期休市，周三恢复交易。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报683.05点，上涨0.22%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报362.27点，上涨0.12%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报78.3，升值2.17%；卢布兑欧元 报85.05，升值2.17%。(完) (编译 张荻；审校 张若琪)

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