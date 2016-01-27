欧洲经济指标预测--1月27日-2月3日****

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月25日当周
1月27日(三)
0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 -- 正1.66
0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 正9.3 正9.4
0700 英国Nationwide房屋价格(较前月) 1月 +0.6% +0.8%
(较上年同期) +4.7% +4.5%
0745 法国消费者信心指数 1月 正96 正96
0900 意大利企业信心指数 1月 103.9 104.1
消费者信心指数 117.0 117.6
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 12月 45.500 44.960
1月28-29日
0900 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 1月初值 +0.4% --
1月28日(四)
0700 德国进口物价(较前月) 12月 -1.2% -0.2%
(较上年同期) -3.2% -3.5%
0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 12月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.3%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
1000 欧元区企业景气指数 1月 正0.39 正0.41
经济景气指数 正106.4 正106.8
工业景气指数 负2.4 负2.0
服务业景气指数 正12.9 正13.1
消费者信心指数 负6.3 负5.7
消费者通胀预期指数 -- 正3.6
生产者通胀预期指数 -- 负3.0
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正18 正19
1300 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月初值 -0.8% -0.1%
(较上年同期) +0.5% +0.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -1.0% 持平
(较上年同期) +0.4% +0.2%
1月29日(五)
0005 英国GfK消费者信心指数 1月 正1 正2
0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.3%
0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.5% +0.2%
(较上年同期) +2.0% +2.3%
0745 法国消费支出(较前月) 12月 +0.5% -1.1%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- +0.1%
0800 瑞士KOF领先指标 1月 正96 正96.6
0900 意大利PPI(较前月) 12月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -3.3%
0900 欧元区M3货供额(年增率) 12月 +5.2% +5.1%
对家庭贷款 -- +1.4%
对非金融企业贷款 -- +0.9%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 +0.4% +0.2%
扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.8%
2月1日当周
2月1日(一)
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.1
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 -- 55.6
0850 法国Markit制造业PMI 1月 -- 50.0
0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月 -- 52.1
0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 -- 52.3
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 -- 14.76
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 38.73
抵押贷款批准件数(件) -- 70,410
M4货供额(较前月) -- +0.40%
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 51.9
2月2日(二)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- -3.1%
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 -- 减少1.4
未经季节调整失业人数(万人) -- 268.1
经季节调整失业率 -- 6.3%
经季节调整失业人数(万人) -- 275.7
0900 意大利失业率 12月 -- 11.3%
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 57.8
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -3.2%
1000 欧元区失业率 1月 -- 10.5%
2月3-10日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 -- +1.7%
(较上年同期) 截至12月的三个月 -- +9.5%
2月3日(三)
0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 55.3
0850 法国Markit服务业PMI 1月 -- 50.6
综合PMI -- 50.5
0855 德国Markit服务业PMI 1月终值 -- 55.4
综合PMI -- 54.5
0900 欧元区Markit服务业PMI 1月终值 -- 53.6
综合PMI -- 53.5
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 -- 55.5
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -- 持平
(较上年同期) -- +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.1%
1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +1.4%
(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f