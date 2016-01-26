国际油市：美国原油下跌逾3%，市场焦点再度转向供应

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
“这种正面人气是源于强劲的美国公司业绩，以及石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯考虑减产的消息。但我们认为这些产油国达成协议的可能性极低，”澳新银行在周三的报告中表示。
“但美国原油库存上升，近期可能仍会给油市带来压力。按当前的增速，美国原油库存将在下个月刷新去年4月触及的历史新高。”
API公布，截至1月22日当周美国原油库存大幅增加1,140万桶，至4.966亿桶，路透调查的分析师预计为增加330万桶。库欣原油库存减少66.4万桶。
美国政府的原油库存数据定于周三发布。
美国原油和作为全球指标的布兰特原油周二大涨，之前拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪表示，OPEC核心成员国沙特和非OPEC产油大国俄罗斯关于解决石油供应过剩问题显示出灵活性迹象。
美国股市周二也在震荡交投中强力反弹，因产油国有望减产，以解决石油供应过剩问题。石油大量过剩拖累了股市，也使油价跌至12年低点。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/王颖；审校 徐文焰)
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