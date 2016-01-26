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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 07:59 BJT

《全球汇市》美元表现偏弱静待美联储会议结论；加元随油价反弹

其他石油出口国的货币如挪威克朗 和俄罗斯卢布 ，同样走高。

不过，周三亚洲盘初美国原油走势突然逆转，下跌2.6%，凸显出油价前景的不确定性。

美联储决议公布前，将有澳洲通胀数据出炉。若数据疲弱，澳元则可能遭遇一定卖压。澳元兑美元 目前徘徊在0.70美元附近。

在数次试图推动澳元跌穿1月15日所及近七年低点0.6827未果后，市场一直在测试上档。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0859 1.0869 -0.09 -0.01 1.0860

美元/日圆 118.39 118.41 -0.02 -1.59 120.30

欧元/日圆 128.60 128.69 -0.07 -1.43 130.47

美元/瑞郎 1.0168 1.0165 +0.03 +1.50 1.0018

英镑/美元 1.4341 1.4350 -0.06 -2.69 1.4738

美元/加元 1.4120 1.4114 +0.04 +2.03 1.3839

美元/离岸人民币 6.6117 6.6086 +0.05 +0.67 6.5680

澳元/美元 0.7003 0.7002 +0.01 -3.74 0.7275

新西兰元/美元 0.6501 0.6497 +0.06 -4.75 0.6825

澳元/日圆 82.940 82.900 +0.05 -5.34 87.620

新西兰元/日圆 76.990 76.910 +0.10 -6.09 81.980

英镑/日圆 169.84 169.88 -0.02 -4.16 177.22

澳元/新西兰元 1.0766 1.0773 -0.06 +0.96 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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