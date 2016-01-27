《全球重要经济事件一览表》--1月27日-2月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月27日(三)

都柏林--欧洲金融论坛，演讲者包括：爱尔兰央行总裁连恩、爱尔兰总理肯尼与英国央行副总裁贝利。贝利发表主旨演讲：打造欧洲金融服务的未来(0925)。

伦敦--英国央行负责保险监管的官员Sam Woods发表讲话(1315)。

伦敦--英国央行副总裁夏菲克向支付行业人士发表讲话(1630)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会宣布利率决议，并发布声明(1900)。

德国莱比锡--德国央行执委会成员Johannes Beermann发表讲话，题为“2016年欧元区面临的挑战”。(1000)

德国慕尼黑--欧洲央行执委会成员莫尔许在巴伐利亚州银行组织的活动中发表讲话(1100)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在欧洲央行主办的欧洲银行业协会(EBI)研讨会上发表讲话。(1300)

惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2000)。

1月28日(四)

赫尔辛基--经济合作暨发展组织(OECD)在与芬兰财长斯图布的记者会上，发布芬兰经济调查(0830)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在与奥地利央行200周年有关的图书发行会上发表讲话(1630)。

东京--日本央行货币政策会议(至1月29日)。

德国波恩--德国央行总裁魏德曼发表讲话(1800)。

1月29日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表讲话，题为“瑞典央行非传统货币政策经验及未来之路”。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加联邦俱乐部、美银美林的年度经济预测活动(2030)。

东京--日本央行公布利率决定并发布季度GDP/CPI预期(0200)。

布拉格--欧盟执委会副主席东布洛夫斯基等出席由捷克政府欧盟部组织的关于采用欧元的会议。

1月30日(六)

意大利都灵--意大利央行总裁维斯科向银行业人士发表讲话(0730)。

2月1日(一)

暂无重要经济事件。

2月2日(二)

美国堪萨斯城--堪萨斯联储总裁乔治就美国经济发表讲话(1800).

悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。

东京--日本央行公布12月政策会议记录(2350)。

伦敦--英国金融咨询机构Fathom Consulting 在汤森路透举行季度货币政策论坛(0900)。

2月3日(三)

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉、德国央行首席经济学家Jens Ulbrich、荷兰央行总裁克诺特在德国央行组织的为期两天的会议上发表讲话。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本共同社组织的活动上发表讲话(0230)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程