《中国报摘》--中国证券报1月27日

* 头版头条:

--中国中共中央总书记、国家主席习近平主持召开中央财经领导小组会议，研究供给侧结构性改革方案、长江经济带发展规划、森林生态安全工作。习近平强调，供给侧结构性改革的根本目的是提高社会生产力水平，落实好以人民为中心的发展思想。要在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，从生产领域加强优质供给。

* 其他:

--机构预计2016年银行不良资产规模将达1.7万亿。专家表示，不良资产的买方市场环境已经形成，未来不良资产市场证券化程度有望提升，开启投资新时代。

--今年以来，辽宁、福建、湖南、内蒙古等地提出加快房地产去库存，或下发文件促进房地产企业健康发展。业内人士认为，预计未来更多地区将出台此类政策。整体看，房地产市场有望在一季度迎来密集的政策宽松。

--宁波港 发布资产收购预案，公司拟以8.16元/股非公开发行不超过3.69亿股，作价30.12亿元收购控股股东宁波舟山港集团持有的舟港股份85%股权。