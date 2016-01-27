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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 08:16 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月27日

* 头版头条:

--中国中共中央总书记、国家主席习近平主持召开中央财经领导小组会议，研究供给侧结构性改革方案、长江经济带发展规划、森林生态安全工作。习近平强调，供给侧结构性改革的根本目的是提高社会生产力水平，落实好以人民为中心的发展思想。要在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，从生产领域加强优质供给。

* 其他:

--机构预计2016年银行不良资产规模将达1.7万亿。专家表示，不良资产的买方市场环境已经形成，未来不良资产市场证券化程度有望提升，开启投资新时代。

--今年以来，辽宁、福建、湖南、内蒙古等地提出加快房地产去库存，或下发文件促进房地产企业健康发展。业内人士认为，预计未来更多地区将出台此类政策。整体看，房地产市场有望在一季度迎来密集的政策宽松。

--宁波港 发布资产收购预案，公司拟以8.16元/股非公开发行不超过3.69亿股，作价30.12亿元收购控股股东宁波舟山港集团持有的舟港股份85%股权。

--山东信托即将赴港IPO的消息在业内引发关注。据悉，全行业68家信托公司中，已经有17家信托公司完成股改，占比达到25%，且多家信托公司已计划通过新三板或借壳形式上市。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吴芳； 审校 黄凯)

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