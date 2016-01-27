《中国报摘》--中国证券报1月27日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 头版头条:
--中国中共中央总书记、国家主席习近平主持召开中央财经领导小组会议，研究供给侧结构性改革方案、长江经济带发展规划、森林生态安全工作。习近平强调，供给侧结构性改革的根本目的是提高社会生产力水平，落实好以人民为中心的发展思想。要在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，从生产领域加强优质供给。
* 其他:
--机构预计2016年银行不良资产规模将达1.7万亿。专家表示，不良资产的买方市场环境已经形成，未来不良资产市场证券化程度有望提升，开启投资新时代。
--今年以来，辽宁、福建、湖南、内蒙古等地提出加快房地产去库存，或下发文件促进房地产企业健康发展。业内人士认为，预计未来更多地区将出台此类政策。整体看，房地产市场有望在一季度迎来密集的政策宽松。
--宁波港 发布资产收购预案，公司拟以8.16元/股非公开发行不超过3.69亿股，作价30.12亿元收购控股股东宁波舟山港集团持有的舟港股份85%股权。
--山东信托即将赴港IPO的消息在业内引发关注。据悉，全行业68家信托公司中，已经有17家信托公司完成股改，占比达到25%，且多家信托公司已计划通过新三板或借壳形式上市。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳； 审校 黄凯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。