台湾金融：九家银行因TRF业务缺失，遭金管会处行政处分

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北1月27日 - 台湾金管会表示，将对台北富邦商业银行、国泰世华商业银行、华南银行等九家银行开罚，因衍生性金融商品(TRF,目标可赎回远期契约Target Redemption Forward)业务检查中有缺失。
其他被处行政处分的银行还有：玉山商业银行、永丰商业银行、台湾新光商业银行、花旗(台湾)商业银行、渣打国际商业银行、板信商业银行。
金管会周二稍晚发布的新闻稿指出，此次处分主要原因，系为自去年8月人民币兑美元价格巨幅波动，银行在风险控管面未能有效因应，执行相关规定及自律规范亦未能落实，恐有碍银行业务健全经营。
金管表示，上述九家银行核处应予纠正，并要求研拟妥适客诉纠纷处理机制。而板信商业银行则限制新承作复杂性高风险衍生性金融商品业务，至认可缺失改善后，才可恢复承作。至于新光商业银行则是除比照板信商业银行要改善缺失至认可之外，也将请该银行检讨案关人员疏失责任及TMU业务奖酬制度，包括已发放奖金之妥适性。
人民币此前接连重挫引起台湾银行业TRF风暴，两位金管会官员上周一表示，金管会最快月底将发布函令要求银行依据人民币TRF客户损失情况增提准备，并将祭出新规要求TRF交易期初缴交2%保证金。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。