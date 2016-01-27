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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 08:18 BJT

台湾金融：九家银行因TRF业务缺失，遭金管会处行政处分

路透台北1月27日 - 台湾金管会表示，将对台北富邦商业银行、国泰世华商业银行、华南银行等九家银行开罚，因衍生性金融商品(TRF,目标可赎回远期契约Target Redemption Forward)业务检查中有缺失。

其他被处行政处分的银行还有：玉山商业银行、永丰商业银行、台湾新光商业银行、花旗(台湾)商业银行、渣打国际商业银行、板信商业银行。

金管会周二稍晚发布的新闻稿指出，此次处分主要原因，系为自去年8月人民币兑美元价格巨幅波动，银行在风险控管面未能有效因应，执行相关规定及自律规范亦未能落实，恐有碍银行业务健全经营。

金管表示，上述九家银行核处应予纠正，并要求研拟妥适客诉纠纷处理机制。而板信商业银行则限制新承作复杂性高风险衍生性金融商品业务，至认可缺失改善后，才可恢复承作。至于新光商业银行则是除比照板信商业银行要改善缺失至认可之外，也将请该银行检讨案关人员疏失责任及TMU业务奖酬制度，包括已发放奖金之妥适性。

人民币此前接连重挫引起台湾银行业TRF风暴，两位金管会官员上周一表示，金管会最快月底将发布函令要求银行依据人民币TRF客户损失情况增提准备，并将祭出新规要求TRF交易期初缴交2%保证金。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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