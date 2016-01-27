台湾金融：九家银行因TRF业务缺失，遭金管会处行政处分

金管会周二稍晚发布的新闻稿指出，此次处分主要原因，系为自去年8月人民币兑美元价格巨幅波动，银行在风险控管面未能有效因应，执行相关规定及自律规范亦未能落实，恐有碍银行业务健全经营。

金管表示，上述九家银行核处应予纠正，并要求研拟妥适客诉纠纷处理机制。而板信商业银行则限制新承作复杂性高风险衍生性金融商品业务，至认可缺失改善后，才可恢复承作。至于新光商业银行则是除比照板信商业银行要改善缺失至认可之外，也将请该银行检讨案关人员疏失责任及TMU业务奖酬制度，包括已发放奖金之妥适性。