英国央行：委员福布斯预计英国第四季生产率数据非常“糟糕”

路透伦敦1月26日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周二表示，英国第四季生产率数据可能“非常糟糕”，但她强调潜在趋势比单一数据更重要。

“第四季生产率增长情况看似将非常糟糕。这是就业强劲增长和整体国内生产总值(GDP)温和成长的一个结果，”她在英国智库Henry Jackson Society的一次会议上说。

福布斯说，在决定何时投票赞成英国央行自金融危机以来的首次升息时，生产率情况将是她考量的重点。生产率疲软将需要提前升息。

她周一称，她认为英国就业市场基本无闲置，但最近油价下跌又给英国央行“更多时间”，来判断就业市场是否紧俏到需要升息。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹周二则向当地媒体表示，随着中国经济减缓，全球经济可能放缓，但不太可能出现萎缩。

“全球经济很有可能会陷入负增长吗？从目前情况来看我认为不太可能，”霍尔丹向英国报纸Express and Star表示。

“需要很长一段时间的低迷，或者发生非常糟糕的事情，全球经济才可能陷入负增长。”