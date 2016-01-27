《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月27日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港1月27日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1 美元=7.792港元 ) 美国股市周二反弹逾1%，道琼工业指数 上涨282点，或1.78%，至16,167.23点;因油价劲 升，且3M、强生和宝洁(宝硷,P&G)业绩强劲。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 91.830 1.29 48265 7.155 6.01 中国铝业 7.400 0.27 31768 2.306 2.05 中国移动 53.800 0.98 207119 83.842 1.87 中国人寿 11.970 -1.89 289291 18.654 2.95 中石油 58.460 1.99 36463 4.555 4.24 中石化 54.500 2.08 47321 4.247 4.60 汇丰控股 34.090 1.67 3474007 53.126 2.56 中电信 43.750 1.27 11006 3.409 2.07 中国联通 10.730 1.61 124510 8.361 2.34 兖州煤业 3.830 -2.30 13655 2.984 1.85 华能国际 31.050 0.39 22241 6.049 1.83 南方航空 29.680 -0.67 12098 4.625 0.12 东方航空 25.550 0.87 2656 3.982 1.57 中芯国际 4.330 0.93 4817 0.675 0.71 (完) (整理 梁慧仪)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。