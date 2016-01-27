《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月27日

路透香港1月27日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1 美元=7.792港元 ) 美国股市周二反弹逾1%，道琼工业指数 上涨282点，或1.78%，至16,167.23点;因油价劲 升，且3M、强生和宝洁(宝硷,P&G)业绩强劲。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 91.830 1.29 48265 7.155 6.01 中国铝业 7.400 0.27 31768 2.306 2.05 中国移动 53.800 0.98 207119 83.842 1.87 中国人寿 11.970 -1.89 289291 18.654 2.95 中石油 58.460 1.99 36463 4.555 4.24 中石化 54.500 2.08 47321 4.247 4.60 汇丰控股 34.090 1.67 3474007 53.126 2.56 中电信 43.750 1.27 11006 3.409 2.07 中国联通 10.730 1.61 124510 8.361 2.34 兖州煤业 3.830 -2.30 13655 2.984 1.85 华能国际 31.050 0.39 22241 6.049 1.83 南方航空 29.680 -0.67 12098 4.625 0.12 东方航空 25.550 0.87 2656 3.982 1.57 中芯国际 4.330 0.93 4817 0.675 0.71 (完) (整理 梁慧仪)