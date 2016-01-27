主要国家经济指标预测--1月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月27日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -0.1% -1.0% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,752 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,583 1月28日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -- 持平 进口物价 -- +1.4% 0700 德国进口物价(较前月) 12月 -1.2% -0.2% (较上年同期) -3.2% -3.5% 0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 12月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.3% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +2.1% 1000 欧元区企业景气指数 1月 正0.39 正0.41 经济景气指数 正106.4 正106.8 工业景气指数 负2.4 负2.0 服务业景气指数 正12.9 正13.1 消费者信心指数 负6.3 负5.7 消费者通胀预期指数 -- 正3.6 生产者通胀预期指数 -- 负3.0 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正18 正19 1230 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 123.2 建筑许可(较前月) -- -3.9% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月初值 -0.8% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -1.0% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.2% 1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 -0.6% 持平 扣除运输的耐久财订单 -0.1% 持平 扣除国防的耐久财订单 -- -1.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.2% -0.3% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月23日当周 28.2 29.3 四周均值(万人) -- 28.5 续请失业金人数(万人) 1月16日当周 221.7 220.8 1500 美国成屋待完成销售指数 12月 -- 106.9 成屋待完成销售(较前月) +0.8% -0.9% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 71 2145 新西兰建筑许可 12月 -- +1.8% 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -3.0% -0.3% 工业生产(较上月) +0.3% -2.1% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -2.4% -2.9% 所有家庭支出(较前月) +2.0% -2.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +0.1% +0.1% 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 +0.1% +0.1% 东京地区整体CPI -- 持平 2330 日本求才求职比 12月 1.26 1.25 失业率 3.3% 3.3% 2350 日本工业生产 12月初值 -0.3% -0.9% 一个月预估值 -- +0.9% 两个月预估值 -- +6.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月27日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.6% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.9% +2.1% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.1% +2.1% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 1.62 -- 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 正9.4 正9.3 0700 英国Nationwide房屋价格(较前月) 1月 +0.3% +0.6% (较上年同期) +4.4% +4.7% 0745 法国消费者信心指数 1月 正97 正96 0900 意大利企业信心指数 1月 103.2 103.9 消费者信心指数 118.9 117.0 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 12月 43.975 45.500 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 472.8 -- 再融资指数 1,822.5 -- 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 54.4 50.0 新屋销售(较前月) +10.8% +2.0% 1900 美联储公布利率决议 -- 0.25-0.5% 0.25-0.5% 2000 新西兰央行利率决议 2.50% -- 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 44.8 45.5 出口(亿新西兰元) 44.3 43.5 贸易收支(亿新西兰元) 逆差0.53 逆差1.31 截至12月的一年 逆差35.49 逆差35.9 (完)