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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--1月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    1月27日(三)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     12月       -0.1%      -1.0%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --   卖超3,752
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --   卖超3,583
    
    1月28日(四)
    0030 澳洲出口物价                               第四季         --        持平
             进口物价                                              --       +1.4%
    0700 德国进口物价(较前月)                         12月       -1.2%      -0.2%
                     (较上年同期)                                -3.2%      -3.5%
    0900 意大利薪资通胀指数(较前月)                   12月         --       +0.2%
                           (较上年同期)                            --       +1.3%
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第四季初值       +0.5%      +0.4%
                              (较上年同期)                       +1.9%      +2.1%
    1000 欧元区企业景气指数                            1月      正0.39     正0.41
                经济景气指数                                   正106.4    正106.8
                工业景气指数                                     负2.4      负2.0
                服务业景气指数                                  正12.9     正13.1
                消费者信心指数                                   负6.3      负5.7
                消费者通胀预期指数                                 --       正3.6
                生产者通胀预期指数                                 --       负3.0
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 1月        正18       正19
    1230 美国建筑许可年率(万户)                 12月修正值         --       123.2
             建筑许可(较前月)                                      --       -3.9%
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较上月)           1月初值       -0.8%      -0.1%
                                (较上年同期)                     +0.5%      +0.3%
             消费者物价调和指数(HICP)(较上月)                    -1.0%       持平
                                     (较上年同期)                +0.4%      +0.2%
    1330 美国耐久财(耐用品)订单                       12月       -0.6%       持平
             扣除运输的耐久财订单                                -0.1%       持平
             扣除国防的耐久财订单                                  --       -1.5%
             扣除飞机的非国防资本财订单                          -0.2%      -0.3%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          1月23日当周        28.2       29.3
                        四周均值(万人)                             --        28.5
                  续请失业金人数(万人)         1月16日当周       221.7      220.8
    1500 美国成屋待完成销售指数                       12月         --       106.9
             成屋待完成销售(较前月)                              +0.8%      -0.9%
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    2月         --          71
    2145 新西兰建筑许可                               12月         --       +1.8%
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                     12月       -3.0%      -0.3%
             工业生产(较上月)                                    +0.3%      -2.1%
             服务业产出(较前月)                                    --       +0.1%
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                 12月       -2.4%      -2.9%
             所有家庭支出(较前月)                                +2.0%      -2.2%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  12月       +0.1%      +0.1%
             全国整体CPI                                           --       +0.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               1月       +0.1%      +0.1%
             东京地区整体CPI                                       --        持平
    2330 日本求才求职比                               12月        1.26       1.25
             失业率                                               3.3%       3.3%
    2350 日本工业生产                             12月初值       -0.3%      -0.9%
             一个月预估值                                          --       +0.9%
             两个月预估值                                          --       +6.0%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    1月27日(三)
    0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)            第四季      +0.4%       +0.3%
                            (较上年同期)                        +1.7%       +1.6%
               央行CPI加权中值(较前季)                          +0.5%       +0.5%
                              (较上年同期)                      +1.9%       +2.1%
               央行CPI截尾均值(较前季)                          +0.6%       +0.5%
                              (较上年同期)                      +2.1%       +2.1%
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                    12月       1.62         -- 
    0700 德国Gfk消费者信心指数                         2月      正9.4       正9.3
    0700 英国Nationwide房屋价格(较前月)                1月      +0.3%       +0.6%
                               (较上年同期)                     +4.4%       +4.7%
    0745 法国消费者信心指数                            1月      正97         正96
    0900 意大利企业信心指数                            1月      103.2       103.9
               消费者信心指数                                   118.9       117.0
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)  12月     43.975      45.500
    1200 美国抵押贷款市场指数                         前周      472.8         -- 
             再融资指数                                       1,822.5         -- 
    1500 美国新屋销售年率(万户)                       12月       54.4        50.0
             新屋销售(较前月)                                  +10.8%       +2.0%
    1900 美联储公布利率决议                             --  0.25-0.5%   0.25-0.5%
    2000 新西兰央行利率决议                                     2.50%         -- 
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                       12月       44.8        45.5 
               出口(亿新西兰元)                                  44.3        43.5
               贸易收支(亿新西兰元)                          逆差0.53    逆差1.31 
                                            截至12月的一年  逆差35.49    逆差35.9
    (完)

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