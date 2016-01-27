主要国家经济指标预测--1月28日****

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月27日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -0.1% -1.0% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,752 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,583 1月28日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -- 持平 进口物价 -- +1.4% 0700 德国进口物价(较前月) 12月 -1.2% -0.2% (较上年同期) -3.2% -3.5% 0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 12月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.3% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +2.1% 1000 欧元区企业景气指数 1月 正0.39 正0.41 经济景气指数 正106.4 正106.8 工业景气指数 负2.4 负2.0 服务业景气指数 正12.9 正13.1 消费者信心指数 负6.3 负5.7 消费者通胀预期指数 -- 正3.6 生产者通胀预期指数 -- 负3.0 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正18 正19 1230 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 123.2 建筑许可(较前月) -- -3.9% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月初值 -0.8% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -1.0% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.2% 1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 -0.6% 持平 扣除运输的耐久财订单 -0.1% 持平 扣除国防的耐久财订单 -- -1.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.2% -0.3% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月23日当周 28.2 29.3 四周均值(万人) -- 28.5 续请失业金人数(万人) 1月16日当周 221.7 220.8 1500 美国成屋待完成销售指数 12月 -- 106.9 成屋待完成销售(较前月) +0.8% -0.9% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 71 2145 新西兰建筑许可 12月 -- +1.8% 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -3.0% -0.3% 工业生产(较上月) +0.3% -2.1% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -2.4% -2.9% 所有家庭支出(较前月) +2.0% -2.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +0.1% +0.1% 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 +0.1% +0.1% 东京地区整体CPI -- 持平 2330 日本求才求职比 12月 1.26 1.25 失业率 3.3% 3.3% 2350 日本工业生产 12月初值 -0.3% -0.9% 一个月预估值 -- +0.9% 两个月预估值 -- +6.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月27日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.6% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.9% +2.1% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.1% +2.1% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 1.62 -- 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 正9.4 正9.3 0700 英国Nationwide房屋价格(较前月) 1月 +0.3% +0.6% (较上年同期) +4.4% +4.7% 0745 法国消费者信心指数 1月 正97 正96 0900 意大利企业信心指数 1月 103.2 103.9 消费者信心指数 118.9 117.0 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 12月 43.975 45.500 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 472.8 -- 再融资指数 1,822.5 -- 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 54.4 50.0 新屋销售(较前月) +10.8% +2.0% 1900 美联储公布利率决议 -- 0.25-0.5% 0.25-0.5% 2000 新西兰央行利率决议 2.50% -- 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 44.8 45.5 出口(亿新西兰元) 44.3 43.5 贸易收支(亿新西兰元) 逆差0.53 逆差1.31 截至12月的一年 逆差35.49 逆差35.9 (完)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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