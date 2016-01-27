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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 08:33 BJT

《中国重要政经日程》--1月27日

=============================今日重要政经日程==========================

1月27日（周三）

*--国务院新闻办公室发表《中国的核应急》白皮书，并于当日上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请中国国家原子能机构主任、国家国防科技工业局局长、国家核事故应急协调委员会副主任委员许达哲介绍《中国的核应急》白皮书有关情况，并答记者问。

**--国台办新闻发布会

=============================近期重要政经日程==========================

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开。

3月5日（周六）

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校)

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