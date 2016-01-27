国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透北京1月27日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据日程： （公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 1月 1/27 0930 规模以上工业企业利润 1-12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 0945 财新制造业PMI 1月 2/3 0945 财新服务业PMI 1月 2/15 1000左右 进出口贸易数据 1月 2/18 0930 居民消费价格指数（CPI） 1月 工业生产者价格指数（PPI） 1月 2/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 1月 2/26 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/29 0930 2015年国民经济和社会发展统计公报 2015年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/8 1000左右 进出口贸易数据 2月 3/10 0930 居民消费价格指数（CPI） 2月 工业生产者价格指数（PPI） 2月 3/12 1330 规模以上工业增加值 2月 固定资产投资(不含农户) 1-2月 民间固定资产投资 1-2月 房地产开发和销售情况月度报告 2月 社会消费品零售总额 2月 3/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 3/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 2月 3/27 0930 规模以上工业企业利润 1-2月 4月 4/1 0900 官方制造业PMI 3月 官方非制造业PMI 3月 0945 财新制造业PMI 3月 4/6 0945 财新服务业PMI 3月 4/11 0930 居民消费价格指数（CPI） 3月 工业生产者价格指数（PPI） 3月 4/13 1000左右 进出口贸易数据 3月 4/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年一季度 规模以上工业增加值 3月 固定资产投资(不含农户) 1-3月 民间固定资产投资 1-3月 房地产开发和销售情况月度报告 1-3月 社会消费品零售总额 3月 4/16 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年一季度 4/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 3月 4/27 0930 规模以上工业企业利润 1-3月 4/29 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年一季度 5月 5/1 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5/3 0945 财新制造业PMI 4月 5/5 0945 财新服务业PMI 4月 5/8 1000左右 进出口贸易数据 4月 5/10 0930 居民消费价格指数（CPI） 4月 工业生产者价格指数（PPI） 4月 5/14 1330 规模以上工业增加值 4月 固定资产投资(不含农户) 1-4月 民间固定资产投资 1-4月 房地产开发和销售情况月度报告 4月 社会消费品零售总额 4月 5/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 5/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 4月 5/27 0930 规模以上工业企业利润 1-4月 6月 6/1 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 0945 财新制造业PMI 5月 6/3 0945 财新服务业PMI 5月 6/8 1000左右 进出口贸易数据 5月 6/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 5月 工业生产者价格指数（PPI） 5月 6/12 1330 规模以上工业增加值 5月 固定资产投资(不含农户) 1-5月 民间固定资产投资 1-5月 房地产开发和销售情况月度报告 5月 社会消费品零售总额 5月 6/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 6/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 5月 6/27 0930 规模以上工业企业利润 1-5月 7月 7/1 0900 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 0945 财新制造业PMI 6月 7/5 0945 财新服务业PMI 6月 7/10 0930 居民消费价格指数（CPI） 6月 工业生产者价格指数（PPI） 6月 7/13 1000左右 进出口贸易数据 6月 7/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年二季度 规模以上工业增加值 6月 固定资产投资(不含农户) 1-6月 民间固定资产投资 1-6月 房地产开发和销售情况月度报告 1-6月 社会消费品零售总额 6月 7/16 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年二季度 7/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 6月 7/27 0930 规模以上工业企业利润 1-6月 7/29 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年二季度 8月 8/1 0900 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 0945 财新制造业PMI 7月 8/3 0945 财新服务业PMI 7月 8/8 1000左右 进出口贸易数据 7月 8/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 7月 工业生产者价格指数（PPI） 7月 8/11 1330 规模以上工业增加值 7月 固定资产投资(不含农户) 1-7月 民间固定资产投资 1-7月 房地产开发和销售情况月度报告 7月 社会消费品零售总额 7月 8/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 7月 8/27 0930 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/1 0900 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 0945 财新制造业PMI 8月 9/5 0945 财新服务业PMI 8月 9/8 1000左右 进出口贸易数据 8月 9/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 8月 工业生产者价格指数（PPI） 8月 9/12 1330 规模以上工业增加值 8月 固定资产投资(不含农户) 1-8月 民间固定资产投资 1-8月 房地产开发和销售情况月度报告 8月 社会消费品零售总额 8月 9/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 8月 9/27 0930 规模以上工业企业利润 1-8月 10月 10/1 0900 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/3 0945 财新制造业PMI 9月 10/5 0945 财新服务业PMI 9月 10/13 1000左右 进出口贸易数据 9月 10/14 0930 居民消费价格指数（CPI） 9月 工业生产者价格指数（PPI） 9月 10/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年三季度 10/19 规模以上工业增加值 9月 固定资产投资(不含农户) 1-9月 民间固定资产投资 1-9月 房地产开发和销售情况月度报告 1-9月 社会消费品零售总额 9月 10/20 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年三季度 10/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 9月 10/21 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/27 0930 规模以上工业企业利润 1-9月 10/31 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年三季度 11月 11/1 0900 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 0945 财新制造业PMI 10月 11/3 0945 财新服务业PMI 10月 11/8 1000左右 进出口贸易数据 10月 11/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 10月 工业生产者价格指数（PPI） 10月 11/12 1330 规模以上工业增加值 10月 固定资产投资(不含农户) 1-10月 民间固定资产投资 1-10月 房地产开发和销售情况月度报告 10月 社会消费品零售总额 10月 11/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 10月 11/27 0930 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 0945 财新制造业PMI 11月 12/5 0945 财新服务业PMI 11月 12/8 1000左右 进出口贸易数据 11月 12/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 11月 工业生产者价格指数（PPI） 11月 12/12 1330 规模以上工业增加值 11月 固定资产投资(不含农户) 1-11月 民间固定资产投资 1-11月 房地产开发和销售情况月度报告 11月 社会消费品零售总额 11月 12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 11月 12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. -- 表示具体发布时间未知。 3.海关公布进出口贸易数据。 4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。