《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月27日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
*工商时报：
--行政院今日将讨论各部会提报第一波重大或争议政策项目，包括美猪开放影响TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)进程、货贸谘商是否持续、IC设计开放陆资参股及参与亚投行等10多项政策，将由准阁揆张善政决定搁置或继续推动。
--金融圈疯FIN TECH（金融科技），中大型金控更为此掀起一阵挖角潮，据透露，包括国泰金 、玉山金 、中信金 、开发金 等中大型金控，甚至正在筹备阶段的王道银行，都展开向业界挖角行动支付、第三方支付等FIN TECH好手的布局。
*经济日报：
--金管会昨下令接管朝阳人寿，成为保险法立即纠正措施上路后首家被接管的问题保险公司，预计9月底前完成标售，金管会不动用公帑赔付，将采取行政宽容措施，吸引中大型寿险业竞标。
--经济部昨日召开年度招商促资暨改善经营环境推动大会，去年民间投资仅1.34兆(万亿)台币，十年来首度没有达阵，今年民间投资目标仍维持1.4兆元，也是近四年来首度目标没有成长，显示今年仍难度过景气寒冬，民间投资恐怕缩手。
--景气前景不明，银行提前储粮备战，包括彰银、一银、华银等主要公股银行，去年备抵呆帐覆盖率均拉高至500%以上，高于整体本地银行平均值，其中一银的备抵呆帐覆盖率更高达751%。
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。