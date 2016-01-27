《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月27日

*工商时报：

--行政院今日将讨论各部会提报第一波重大或争议政策项目，包括美猪开放影响TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)进程、货贸谘商是否持续、IC设计开放陆资参股及参与亚投行等10多项政策，将由准阁揆张善政决定搁置或继续推动。

--金融圈疯FIN TECH（金融科技），中大型金控更为此掀起一阵挖角潮，据透露，包括国泰金 、玉山金 、中信金 、开发金 等中大型金控，甚至正在筹备阶段的王道银行，都展开向业界挖角行动支付、第三方支付等FIN TECH好手的布局。

*经济日报：

--金管会昨下令接管朝阳人寿，成为保险法立即纠正措施上路后首家被接管的问题保险公司，预计9月底前完成标售，金管会不动用公帑赔付，将采取行政宽容措施，吸引中大型寿险业竞标。

--经济部昨日召开年度招商促资暨改善经营环境推动大会，去年民间投资仅1.34兆(万亿)台币，十年来首度没有达阵，今年民间投资目标仍维持1.4兆元，也是近四年来首度目标没有成长，显示今年仍难度过景气寒冬，民间投资恐怕缩手。

--景气前景不明，银行提前储粮备战，包括彰银、一银、华银等主要公股银行，去年备抵呆帐覆盖率均拉高至500%以上，高于整体本地银行平均值，其中一银的备抵呆帐覆盖率更高达751%。

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。