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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 08:50 BJT

《香港报摘》--经济日报1月27日

* 要闻版头条：

--受油价、A股及港汇三大因素转弱夹击，港股昨再度失守19,000点关口。外资券商对后市看法两极，摩根士丹利警告，若港元拆息（HIBOR）持续上升，恒指及国企指数的悲观情景预测愈有可能实现；德银则认为，市场已反映中国经济的忧虑，短线或有反弹。

* 其他：

--元朗凹头地流标，政府遭质疑估值跟不上市场变化，发展局局长陈茂波指，政府无高地价政策，卖地＂随行就市＂，强调即使市况回调，仍会全力觅地增供应。

--内地婴幼儿用品零售商好孩子中国（新上市编号＂6186＂）拟明日起招股，拟发行3.33亿股新股，每股招股价介乎2.68元至3.76港元，最多集资12.5亿港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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