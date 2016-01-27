《香港报摘》--经济日报1月27日

--受油价、A股及港汇三大因素转弱夹击，港股昨再度失守19,000点关口。外资券商对后市看法两极，摩根士丹利警告，若港元拆息（HIBOR）持续上升，恒指及国企指数的悲观情景预测愈有可能实现；德银则认为，市场已反映中国经济的忧虑，短线或有反弹。