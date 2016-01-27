《香港报摘》--经济日报1月27日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 要闻版头条：
--受油价、A股及港汇三大因素转弱夹击，港股昨再度失守19,000点关口。外资券商对后市看法两极，摩根士丹利警告，若港元拆息（HIBOR）持续上升，恒指及国企指数的悲观情景预测愈有可能实现；德银则认为，市场已反映中国经济的忧虑，短线或有反弹。
* 其他：
--元朗凹头地流标，政府遭质疑估值跟不上市场变化，发展局局长陈茂波指，政府无高地价政策，卖地＂随行就市＂，强调即使市况回调，仍会全力觅地增供应。
--内地婴幼儿用品零售商好孩子中国（新上市编号＂6186＂）拟明日起招股，拟发行3.33亿股新股，每股招股价介乎2.68元至3.76港元，最多集资12.5亿港元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。