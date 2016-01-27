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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 08:58 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--1月27日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日

1/27 沪　　东方时尚　732377　　　 5,000　　16.40 21.74 国信证券　1/29

1/28 沪　　南方传媒　780900　 *16,910　　*6.13 *22.97 　长城证券　2/1

1/29 深　　鹭燕医药　002788　不超过3,205　　 -- -- 国信证券　2/2

2/1 沪　　天创时尚　732608　不超过7,000　　 -- -- 招商证券　2/3

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 　　 --　　 深　 高澜股份　 300499　　1,667 15.52 22.97 天风证券

-- 深　 苏州设计　 300500　　1,500 20.91 22.98 广发证券

-- 深　 海顺新材　 300501　　1,338　　22.02 22.99 天风证券

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)

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