《香港报摘》--信报1月27日

* 要闻版头条：

--农历新年前再现＂水紧＂，人民银行没动静下调人民币存款准备金率，加上农业银行 39亿元人民币票据被挪用炒股案，导致内银暂停票据融资，使另一条违规借钱炒股渠道被禁，引发新一轮去杠杆。沪深股市昨急泻6%至7%，跌至13个月新低。

* 其他：

--特许金融分析师协会亚太区资本巿场政策总监卢俊东表示，在发现A股熔断机制的流动性问题后，今年6月本港股市实施波动调节机制时，相信本港证监将会更加小心及更高透明度。他表示，香港市场以机构投资者为主，普遍较理性，相信很快能适应冷静期新机制，较少机会出现A股熔断时的恐慌情绪。

--欧舒丹 截至去年底止的首九个月，销售额按年增长11.6%，按固定滙率计算则增长5.8%；同店销售增长1.8%。但香港区表现进一步恶化，香港的同店销售按年下跌17.3%，跌幅高于六个月的16.2%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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