《香港报摘》--信报1月27日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 要闻版头条：
--农历新年前再现＂水紧＂，人民银行没动静下调人民币存款准备金率，加上农业银行 39亿元人民币票据被挪用炒股案，导致内银暂停票据融资，使另一条违规借钱炒股渠道被禁，引发新一轮去杠杆。沪深股市昨急泻6%至7%，跌至13个月新低。
* 其他：
--特许金融分析师协会亚太区资本巿场政策总监卢俊东表示，在发现A股熔断机制的流动性问题后，今年6月本港股市实施波动调节机制时，相信本港证监将会更加小心及更高透明度。他表示，香港市场以机构投资者为主，普遍较理性，相信很快能适应冷静期新机制，较少机会出现A股熔断时的恐慌情绪。
--欧舒丹 截至去年底止的首九个月，销售额按年增长11.6%，按固定滙率计算则增长5.8%；同店销售增长1.8%。但香港区表现进一步恶化，香港的同店销售按年下跌17.3%，跌幅高于六个月的16.2%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。