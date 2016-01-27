金石期货：中国期指多头主力略占优，但短期向上空间有限

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自1月27日的《期货日报》：
周二，沪深300指数低开低走，午后大跌，收盘较前一交易日下跌188.38点，报2940.51点。三大股指期货低开后早盘有所回升，但午后大幅跳水，收盘均创出阶段性新低。沪深300期指主力合约IF1602较昨日收盘价下跌142.6点或4.69%，报2899点。四份合约持仓量合计为43783手，比前一交易日增加1812手，成交量增加7497手至22510手。主力合约IF1602持仓量增加998手至2.75万手，成交18918手。周二午后期现指数均大跌，期指成交和持仓量双双增加，多方并未丢盔弃甲，而是继续争夺对市场的主导权。
本周油价再度下挫，外围市场低迷，全球资本市场一片惨淡。加上春节临近，本就散漫的人气更加难以聚拢。随着前期低点被再度击穿，增量资金入场的可能性较低。周二的成交持仓数据显示多空双方并没有出现“一面倒”情况，但短期即使出现反弹，向上的空间也将有限。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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