金石期货：中国期指多头主力略占优，但短期向上空间有限

周二，沪深300指数低开低走，午后大跌，收盘较前一交易日下跌188.38点，报2940.51点。三大股指期货低开后早盘有所回升，但午后大幅跳水，收盘均创出阶段性新低。沪深300期指主力合约IF1602较昨日收盘价下跌142.6点或4.69%，报2899点。四份合约持仓量合计为43783手，比前一交易日增加1812手，成交量增加7497手至22510手。主力合约IF1602持仓量增加998手至2.75万手，成交18918手。周二午后期现指数均大跌，期指成交和持仓量双双增加，多方并未丢盔弃甲，而是继续争夺对市场的主导权。