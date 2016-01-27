中银国际：低库存及需求好转等因素将推动沪钢拐头向上

2016年，钢铁行业在内忧外患的双重压力下，去产能步伐将大大加快，“供给侧”改革政策频出，其效果可能超过预期。与此同时，钢铁行业的清库已经非常严重，较低的库存很难作为“蓄水池”来调节钢材消费淡旺季的变化。而钢材消费具有明显的季节性特征，每年三四月份的钢材消费环比一二月份增长都在5%以上。因此，在库存处于低位的情况下，逢低买入钢材，或是比较好的策略。