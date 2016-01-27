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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 09:01 BJT

中银国际：低库存及需求好转等因素将推动沪钢拐头向上

以下内容节选自1月27日的《期货日报》：

2016年，钢铁行业在内忧外患的双重压力下，去产能步伐将大大加快，“供给侧”改革政策频出，其效果可能超过预期。与此同时，钢铁行业的清库已经非常严重，较低的库存很难作为“蓄水池”来调节钢材消费淡旺季的变化。而钢材消费具有明显的季节性特征，每年三四月份的钢材消费环比一二月份增长都在5%以上。因此，在库存处于低位的情况下，逢低买入钢材，或是比较好的策略。

　　随着近期国家出台一系列大力度、有针对性地淘汰煤炭、钢铁等过剩产能的措施，未来国内部分过剩产能将得到有效控制，此次供给侧改革的效果或超预期。在库存处于低位的背景下，随着三四月份需求出现好转，二季度钢材价格出现反弹的概率和幅度都将增加。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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