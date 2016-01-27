一德期货：补库接近尾声，沪铜难改疲态

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自1月27日的《期货日报》：
近期，沪铜主力合约探底回升，在35,500元/吨一线遇阻后小幅回落，主要原因是春节前备货已接近尾声以及市场恐慌情绪仍存。目前，沪铜总持仓有所下降，投资者参与热情降低，预计节前难以突破震荡区间。
从基本面来看，过剩格局仍在，ICSG、WBMS两大铜业研究机构数据都佐证了此观点，铜价整体走势仍趋空。近期，沪铜总持仓有所下降，投资者参与热情降低，预计铜价节前仍难以突破震荡区间。春节后铜价大概率下行，投资者可等待节后沽空机会，年前轻仓参与为主。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。