一德期货：补库接近尾声，沪铜难改疲态

以下内容节选自1月27日的《期货日报》：

近期，沪铜主力合约探底回升，在35,500元/吨一线遇阻后小幅回落，主要原因是春节前备货已接近尾声以及市场恐慌情绪仍存。目前，沪铜总持仓有所下降，投资者参与热情降低，预计节前难以突破震荡区间。

从基本面来看，过剩格局仍在，ICSG、WBMS两大铜业研究机构数据都佐证了此观点，铜价整体走势仍趋空。近期，沪铜总持仓有所下降，投资者参与热情降低，预计铜价节前仍难以突破震荡区间。春节后铜价大概率下行，投资者可等待节后沽空机会，年前轻仓参与为主。(完)

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