金石期货：利空因素悄然改变，郑棉将弱势上扬

根据国家棉花市场监测系统数据，2015年全国棉花总产量为521.6万吨，截至1月22日，累计加工量达到458.6万吨，销售227.8万吨。也就是说，新季棉花的商业库存还剩50%左右，后期供应暂不需担心。但据业界反映，棉企、棉商手中棉花品质不高，后期供应或不能满足高支纱生产需求。再看品质相比好的新疆棉，从目前的公检数据以及我们的预估来看，本年度新疆棉花产量大概是360万吨。考虑到新疆当地大幅增长的消费，预期新疆本年度消费量将达到70万吨，这样来看，新疆实际可外运的棉花剩余130万吨。而春节前棉花销售压力集中释放后，预计节后的棉花资源会减少，而纺织企业节后的补库将对现货棉价构成支撑，同时仓单资源紧张也将对郑棉构成支撑。(完)