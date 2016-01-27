金石期货：利空因素悄然改变，郑棉将弱势上扬

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自1月27日的《期货日报》：
近期，郑棉主力合约1605期价弱势上扬，似展开反弹之势。虽然目前棉花市场高库存压力及纺织消费疲软格局依旧，然而综合来看利空因素已然出尽，棉价或已处于底部区间格局，后期在仓单资源紧张的支撑下，棉价将弱势上扬。
根据国家棉花市场监测系统数据，2015年全国棉花总产量为521.6万吨，截至1月22日，累计加工量达到458.6万吨，销售227.8万吨。也就是说，新季棉花的商业库存还剩50%左右，后期供应暂不需担心。但据业界反映，棉企、棉商手中棉花品质不高，后期供应或不能满足高支纱生产需求。再看品质相比好的新疆棉，从目前的公检数据以及我们的预估来看，本年度新疆棉花产量大概是360万吨。考虑到新疆当地大幅增长的消费，预期新疆本年度消费量将达到70万吨，这样来看，新疆实际可外运的棉花剩余130万吨。而春节前棉花销售压力集中释放后，预计节后的棉花资源会减少，而纺织企业节后的补库将对现货棉价构成支撑，同时仓单资源紧张也将对郑棉构成支撑。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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