《香港报摘》--其他报纸重要消息1月27日

* 明报：

--据资料显示，自前年开始，恒基地产 主席李兆基不时透过另一私人公司达邦投资增持股份，上周三(20日)更单日以2.4亿港元＂扫货＂，目前该公司持有恒地逾9%股权，市值超过100亿港元。

* 苹果日报：

--长和 为股东的AMTD尚乘集团，传因市况差而要大量裁员。AMTD证券及资产管理业务总经理连敬涵回应时，承认近期有裁员，但只是公司重组架构，而被裁员工数目亦并不算严重。

* 东方日报：

--南方航空 公布，按照中国企业会计准则初步测算，预计去年度归属于上市公司股东净利润较前年同期增长110%到130%。

* 星岛日报：

--ING银行中国企业融资主管武止戈称，中国企业去年海外并购规模已达1,000亿美元，创历史新高，相信并购规模今年仍可增长，主要领域在制造业和消费品行业，并预期＂一带一路＂将鼓励建造业和公用事业作海外收购。

* 文汇报：

--日前的上海2016年土地首拍上，被誉为新静安苏河湾地王项目的一幅地，被华润华侨城联合体以69.32亿元人民币拿下。但当日深夜成交公示被撤回，显示地块仍在交易中。上海市土地市场方面并未给出明确原因，有工作人员称是出让人正在核查之中。（完）