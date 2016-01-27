《香港报摘》--其他报纸重要消息1月27日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 明报：
--据资料显示，自前年开始，恒基地产 主席李兆基不时透过另一私人公司达邦投资增持股份，上周三(20日)更单日以2.4亿港元＂扫货＂，目前该公司持有恒地逾9%股权，市值超过100亿港元。
* 苹果日报：
--长和 为股东的AMTD尚乘集团，传因市况差而要大量裁员。AMTD证券及资产管理业务总经理连敬涵回应时，承认近期有裁员，但只是公司重组架构，而被裁员工数目亦并不算严重。
* 东方日报：
--南方航空 公布，按照中国企业会计准则初步测算，预计去年度归属于上市公司股东净利润较前年同期增长110%到130%。
* 星岛日报：
--ING银行中国企业融资主管武止戈称，中国企业去年海外并购规模已达1,000亿美元，创历史新高，相信并购规模今年仍可增长，主要领域在制造业和消费品行业，并预期＂一带一路＂将鼓励建造业和公用事业作海外收购。
* 文汇报：
--日前的上海2016年土地首拍上，被誉为新静安苏河湾地王项目的一幅地，被华润华侨城联合体以69.32亿元人民币拿下。但当日深夜成交公示被撤回，显示地块仍在交易中。上海市土地市场方面并未给出明确原因，有工作人员称是出让人正在核查之中。（完）
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。