上海中期：避险情绪升温，黄金短线趋涨

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自1月27日的《期货日报》：
2016年以来，大宗商品承压下行，波罗的海乾散货指数连续15日刷新历史新低，美股遭遇史上最差开年，新兴市场货币大幅贬值，原油、上证指数大幅下跌。全球金融市场动荡加剧，黄金避险属性凸显。此外，多国央行发表鸽派言论以及亚洲国家春节等因素或令金价维持震荡偏强态势。
油价下挫、金融市场动荡、VIX持续位于20上方令市场避险情绪升温，主要国家央行维持鸽派表态及资金面因素或将短期支撑金价上行。但美国经济向好及货币政策正常化将是长期压制黄金的因素，预计金价上方1,150美元/盎司一线将面临较强的压力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。