上海中期：避险情绪升温，黄金短线趋涨

油价下挫、金融市场动荡、VIX持续位于20上方令市场避险情绪升温，主要国家央行维持鸽派表态及资金面因素或将短期支撑金价上行。但美国经济向好及货币政策正常化将是长期压制黄金的因素，预计金价上方1,150美元/盎司一线将面临较强的压力。(完)