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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 09:15 BJT

上海中期：避险情绪升温，黄金短线趋涨

以下内容节选自1月27日的《期货日报》：

2016年以来，大宗商品承压下行，波罗的海乾散货指数连续15日刷新历史新低，美股遭遇史上最差开年，新兴市场货币大幅贬值，原油、上证指数大幅下跌。全球金融市场动荡加剧，黄金避险属性凸显。此外，多国央行发表鸽派言论以及亚洲国家春节等因素或令金价维持震荡偏强态势。

　　油价下挫、金融市场动荡、VIX持续位于20上方令市场避险情绪升温，主要国家央行维持鸽派表态及资金面因素或将短期支撑金价上行。但美国经济向好及货币政策正常化将是长期压制黄金的因素，预计金价上方1,150美元/盎司一线将面临较强的压力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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