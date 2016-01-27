《中国报摘》--其他报纸重要消息1月27日

**上海证券报**

--精工钢构 公告，旗下绍兴精工绿筑有限公司于近日获得国开发展基金5,000万元投资，使获得这一“国字号”基金力挺的A股公司增至51家（自去年9月底以来），所涉及的投资额合计95.7亿元。

--继上证综指创出本轮调整以来的新低，多只私募产品也面临清盘压力。多位私募人士表示，清盘线是私募的紧箍咒，一旦跌至清盘线附近，只能轻仓等待，不敢轻举妄动，短期观望为主。他们称，拟在未来新产品发售中考虑取消清盘线条款，拿回投资的主动权。

**证券时报**

--据东方财富Choice数据统计，从去年11月1日截至今年1月26日，社保基金参与了迪森股份 、凤凰股份 等共16只股票的定增，总资金达到23.33亿元。博时基金和鹏华基金掌舵的社保基金是其中的定增大户。

**第一财经日报**

--近日，万达集团与印度哈里亚纳邦签订合作备忘录，计划投资100亿美元在哈里亚纳邦建设万达产业新城，建造世界级综合性产业园区。 据悉，哈里亚纳万达产业新城位于德里—孟买工业走廊和印度首都行政区，项目一期占地约13平方公里，计划引入软件、汽车、机械、医疗等产业。(完)