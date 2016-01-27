《中国报摘》--其他报纸重要消息1月27日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
**上海证券报**
--精工钢构 公告，旗下绍兴精工绿筑有限公司于近日获得国开发展基金5,000万元投资，使获得这一“国字号”基金力挺的A股公司增至51家（自去年9月底以来），所涉及的投资额合计95.7亿元。
--继上证综指创出本轮调整以来的新低，多只私募产品也面临清盘压力。多位私募人士表示，清盘线是私募的紧箍咒，一旦跌至清盘线附近，只能轻仓等待，不敢轻举妄动，短期观望为主。他们称，拟在未来新产品发售中考虑取消清盘线条款，拿回投资的主动权。
**证券时报**
--据东方财富Choice数据统计，从去年11月1日截至今年1月26日，社保基金参与了迪森股份 、凤凰股份 等共16只股票的定增，总资金达到23.33亿元。博时基金和鹏华基金掌舵的社保基金是其中的定增大户。
**第一财经日报**
--近日，万达集团与印度哈里亚纳邦签订合作备忘录，计划投资100亿美元在哈里亚纳邦建设万达产业新城，建造世界级综合性产业园区。 据悉，哈里亚纳万达产业新城位于德里—孟买工业走廊和印度首都行政区，项目一期占地约13平方公里，计划引入软件、汽车、机械、医疗等产业。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。