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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 09:14 BJT

银河期货：郑糖空头抛压较重，短期以振荡偏空思路对待

以下内容节选自1月27日的《期货日报》：

中期来看，白糖仍受制于5000—6000元/吨的大区域，难以走出单边行情。近期，虽然全国出现寒潮天气，但持续时间短，其对市场的影响有限。从资金持仓来看，由于多头缺乏继续上拉的动能，而空头抛压严重，短期氛围有所转弱。波段上，5500—5550元/吨成为糖价短期的重要压力。而当前价格逼近中期上涨趋势线5400—5450元/吨支撑，价格有望在此徘徊或小幅下跌。若本周糖价在5400元/吨有效破位，春节前有望下探5250—5300元/吨一线。操作上，短期以振荡偏空思路对待。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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