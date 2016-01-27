银河期货：郑糖空头抛压较重，短期以振荡偏空思路对待

中期来看，白糖仍受制于5000—6000元/吨的大区域，难以走出单边行情。近期，虽然全国出现寒潮天气，但持续时间短，其对市场的影响有限。从资金持仓来看，由于多头缺乏继续上拉的动能，而空头抛压严重，短期氛围有所转弱。波段上，5500—5550元/吨成为糖价短期的重要压力。而当前价格逼近中期上涨趋势线5400—5450元/吨支撑，价格有望在此徘徊或小幅下跌。若本周糖价在5400元/吨有效破位，春节前有望下探5250—5300元/吨一线。操作上，短期以振荡偏空思路对待。(完)