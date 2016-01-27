银河期货：郑糖空头抛压较重，短期以振荡偏空思路对待

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下内容节选自1月27日的《期货日报》：
中期来看，白糖仍受制于5000—6000元/吨的大区域，难以走出单边行情。近期，虽然全国出现寒潮天气，但持续时间短，其对市场的影响有限。从资金持仓来看，由于多头缺乏继续上拉的动能，而空头抛压严重，短期氛围有所转弱。波段上，5500—5550元/吨成为糖价短期的重要压力。而当前价格逼近中期上涨趋势线5400—5450元/吨支撑，价格有望在此徘徊或小幅下跌。若本周糖价在5400元/吨有效破位，春节前有望下探5250—5300元/吨一线。操作上，短期以振荡偏空思路对待。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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