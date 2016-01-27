《汇市简讯》欧元兑英镑技术面显中性信号，趋势向上

0104GMT * 欧元/英镑在亚洲市场盘初略跌-开盘跌0.5%，投资者全面轧平英镑 空仓 * 动能指标显示5日移动均线偏向下行，10日和20日移动均线上扬， 发出中性信号 * 上行的20日移动均线切入位0.7527为关键支撑，若收在该点位下方 将结束涨势 * 纽约市场午后低位0.7550，以及20日移动均线切入位0.7527为初步 支撑 * 昨日跌势的38.2%回档位0.7593以及50%回档位0.7607为初步阻力位 * 技术图： reut.rs/1QqWSa4 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张明钧)