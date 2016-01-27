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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 09:12 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑技术面显中性信号，趋势向上

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    * 欧元/英镑在亚洲市场盘初略跌-开盘跌0.5%，投资者全面轧平英镑
空仓
    * 动能指标显示5日移动均线偏向下行，10日和20日移动均线上扬，
发出中性信号
    * 上行的20日移动均线切入位0.7527为关键支撑，若收在该点位下方
将结束涨势
    * 纽约市场午后低位0.7550，以及20日移动均线切入位0.7527为初步
支撑
    * 昨日跌势的38.2%回档位0.7593以及50%回档位0.7607为初步阻力位
    * 技术图： reut.rs/1QqWSa4
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张明钧)

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