港报社评：央妈靠边站，沙地真．小人--信报1月27日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
油价剧烈波动、A股创13个月新低，港股上周五和本周一两连升后，昨天再度急挫，恒指万九关得而复失。另一边厢，强烈憧憬欧日加码＂放水＂、美国延缓加息的外围股市，亢奋过后，反弹势头亦时强时弱。
踏入2016年，投资者对股市震荡习以为常（或已麻木），但每逢出现＂九．一＂跌市日（九成以上股份下挫），油价例必一泻如注。股、油岂止同上同落，简直同生共死。这种紧密得令人惊悚的正向相关性，清楚反映油价一天未见底，环球股市要稳定下来难乎其难。
姑勿论油价会否一如部分投资银行估计般跌至每桶20美元甚至更极端的10美元，过去一年半，油价已从百算以上急挫七成。面对这种触目惊心的跌势，产油国固然叫苦连天，理应受惠于能源成本下降的耗油国，在油价无序下滑中同样悲多于喜。
以土耳其和印度两个石油净进口新兴大国为例，前者去年首11个月经常账赤字，从2014年同期的400亿美元，大幅降至280亿美元；后者2015/16财政年度经常账赤字预料将减至180亿美元，相当于GDP不足1%。毫无疑问，拜石油进口成本剧降所赐，土印两国收支状况显着改善，但包括＂油元＂在内的资金从新兴市场疯撤，由此引发的货币和金融动荡，彻底盖过了低油价为此等国家带来的好处。
在股市给油价＂挟持＂、新兴市场走资潮变本加厉、美元强势令商品价格雪上加霜的恶性循环下，我们认为有两点值得密切注意：
一、据《华尔街日报》上周五报道，出席达沃斯世界经济论坛的富豪和政经巨头，众口一词狠批全球央行过度干预，呼吁＂央妈＂尽快抽身，以免进一步扭曲市场。
列席世经论坛者非富则贵，两三年前＂占领华尔街＂如火如荼期间，他们正是运动参与者群起而攻的目标。要数央行干预最大得益者，舍此小撮人其谁？不管这些被称为＂百分之一户＂（one-percenters）的富裕阶层有否惺惺作态矫情虚伪，此辈对股、债、房地产前景，以至央行操控市场能力取态如何，答案已写在墙上。
正如我们昨天所言，市场对央行暗示加码＂放水＂仍有反应，惟资产估值过高，与基本因素严重脱节，再往上推本大利小事倍功半，升市维持时间愈来愈短势所难免。如今连世界经济论坛座上客这等宽松政策最大受惠者，也要求央行高抬贵手远离市场，＂央妈＂翻手云覆手雨的日子，恐怕真的一去不返。
二、市场急剧波动有目共睹，但主流经济学家仍坚称衰退出现机会甚微。市场有否过度反映衰退风险可以商榷，惟资产价格剧跌损害消费者信心，从而引发负财富效应，该没有什么争论余地。
今时不同往日，在格林斯平出掌联储局时代，美国1998年曾于短短数月内三度减息，力阻亚洲、俄罗斯金融危机祸延山姆大叔；美国人还反过来大买亚洲货，加速了该区经济复苏。再看今天，零息、量宽甚至格老年代闻所未闻的名义（nominal）负利率，发达国全皆用齐，＂央妈＂百宝袋内还能变出什么戏法？
综观全局，央行话事人对市场的影响力已不如前，剩下来的调控工具亦买少见少；从股、油荣辱与共的形势看来，眼下能带领环球股市走出困局者并非联储局主席耶伦，而是沙地阿拉伯的能源决策者。
国营沙地阿拉伯石油公司（Aramco）新任主席法利赫（Khalid al-Falih）上周在达沃斯世经论坛随便抛出一句＂三十美元油价不理性＂，原油价格即连续两天急弹，从低位升逾两成，带动世界股市短暂造好，利雅得的操纵力场可见一斑。
在产量问题上，非油组产油国若坚拒减产，沙地是不会率先采取行动益对手的，但金融市场中短期去向，恐怕已系于这个发动油战的＂真．小人＂一念之间。（完）
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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