港报社评：两电利润盯着回报率，失焦难保障市民利益--明报1月27日

政府已经与两家电力公司就2018年之后的《管制计划协议》开始接触谈判，负责谈判的环保局官员抛出寻求降低两电回报率的目标，并对他们与两电周旋的＂牙力＂，显得信心满满。过去政府与两电十年一次的谈判，结果都是两电予取予携而归，今次参与谈判官员是否功力大进，足以在专业要求上抗衡两电的专家团队，无从得知。暂时看到的是两电已经开始布局，官员则停留在喊话状态；市民在用电方面的利益，会否获得最大保障，现阶段只能以＂走着瞧＂来形容。

环保局官员由局长以降，近期都公开表示政府希望两电准许回报率由现时的9.99%下调到6%至8%，更期望市民表态，凭藉公衆压力迫使两电就范。回报率愈低，理论上两电利润可能愈少，市民的电费负担得以减轻。不过，按一贯管制计划，对两电而言，回报率与利润多寡并无必然关系，这在过去已经得到验证。

八年前政府与两电达成的管制计划，两电回报率由13.5%下调为9.99%，下降了3.6个百分点，即是两电的准许利润减少约35%。单看这个减幅，两电利润理应大缩水，对已经拥有两电股票的投资者而言，肯定不是好消息，因为利润大减会影响派息和股价，正常情况下，当时两电股价应该面对沽压而下跌。事实是两电股价不单没有下跌，反而节节上升，难道投资者都变了＂儍仔＂？非也，而是投资者知道两电获准增加的固定资产投资，仍然有接近双位数的准许利润，从投资角度，当时两电股票买都来不及，谁还会抛售？8年来两电业绩持续上升，证明投资者目光如炬。这就是当年政府官员视下调两电回报率为＂胜利＂的实质。

今次政府官员又打开口牌，声言要把两电回报率下降到6%至8%。过去的事态说明，即使回报率低过6%，都不等于两电少赚了利润，主要视乎政府官员在谈判中，怎样体待两电的固定资产投资。近年，两电经常宣扬为要符合政府的减排要求，减少使用煤、增加价格较昂贵的天然气发电，因此要加电费。4年前，中电提出年度加电费达双位数时，就主打这个论点，后来因为羣情汹涌而调低加幅；4年过去，中电的燃料帐把多收的12.67亿元退还给用户之后，到去年底还有超过15亿元正结余。设若当年中电的双位数加电费得逞，多收情况更难以想像。

因此，政府官员与两电谈判，若只盯着回报率则会失焦，因为问题不在回报率，而是两电名目多多的固定资产投资和滥收燃料费，使用户要＂夹钱＂给两电投资的同时，又要满足已经增加投资的回报。截至去年底，两电多收用户电费和燃料费接近57亿元，扣除中电退还给用户的12亿元，还有超过44亿元，其中港灯约占21亿元，中电占23亿元。两电封了蚀本门，只会赚钱、收多了则储存在两电的做法，却得到政府批准和背书，这样的管制计划与民何益？

两电向用户收取的费用，包括电价和燃料费，都与管制计划协议有关。然则，政府为何容许两电向用户收取的费用，超过准许利润，变相要用户缴交未来的电费？这种安排明显不合理，政府却一直含糊其词，未有清晰解释。市民的利益，就在这种不明不白景况中被侵损了。

日前，港灯宣布与日资公司签订合约，承造一台燃气联合循环发电机组，将于2020年投产，造价30多亿港元。这笔投资将会在港灯的回报率反映出来，显示港灯就2018年之后的管制计划，已经开始部署。另外，据知中电在天然气来源方面也有新构思，涉及固定资产投资。两电这些建设举措，都是与回报率直接有关，可见，目前两电不在回报率与政府纠缠，搞好固定投资布局之后，届时予取予携的还不是两电！

政府与两电的谈判，除了关注回报率，未知还有什么板斧确保两电用户的利益。以往政府与两电谈判，监于官员没有足够专业水准和对电业结构趋势缺乏认识，因而在谈判中被牵着鼻子走，有意见建议政府应组成有外界专家加入的谈判队伍，抗衡两电的谈判团队，寻求最大程度保障市民利益。新一轮谈判已开始，官员在答覆查问时，就引入外援显得抗拒。环保局官员历经生聚教训，若果已经练就一身好工夫，在专业要求上可以与两电专家比肩，当然是市民之幸。不过，由局长以至相关官员，迄今只见提出争取下调回报率，不知道官员们会否有其他神机妙算，否则新管制计划协议公布之时，市民用电利益继续未获足够保障的结果，则不令人太意外。（完）

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