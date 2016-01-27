中国个股：宁波港拟重组整合舟山港，购买舟港股份85%股权作价逾30亿元

路透上海1月27日 - 中国宁波港股份有限公司 周三发布重组预案，拟向控股股东宁波舟山港集团发行股份，购买其持有的舟港股份85%的股份，预计作价30.12亿元人民币。交易完成后，宁波港与舟山港将实质性一体化，浙江省港口资源整合再进一步。

重组方案显示，本次交易的发行价格为8.16元/股，发行数量3.69亿股。重组完成后，宁波港对舟港股份的持股比例将由5.9%上升至90.9%。

2014年，舟山港域港口吞吐量3.47亿吨，占全国沿海规模以上港口货物吞吐量的4.51%。2015年1-11月，舟港股份实现营业收入8.18亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.62亿元。

参考截至2015年11月30日末的资产评估，舟港股份股东全部权益预估值为36.10亿元，增值率96.10%；其85%的股份交易作价预计为30.12亿元。

宁波港表示，本次重组符合中国港口集约化发展的方向，有利于以港口资源整合方式保护岸线资源，将加快宁波-舟山港一体化，实现两港优势互补。合并完成后，两港将通过资产、人员、品牌、管理等各个要素的深度整合，加快推进港口综合规划、基础设施建设、重点港区开发、海事航运服务、口岸监管等五个一体化。

宁波港股票自去年8月停牌至今，停牌前收报8.16元。（完）

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