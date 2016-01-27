版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 09:29 BJT

全球金市：金价维持在12周高点附近，美联储会议结果揭晓前美元承压

美国2月期金 几无变动，报每盎司1,121美元。

对美联储将在3月会议上升息的预期也在降温，这应该能提振不生息资产黄金的价格。

金价今年以来已累计上涨近6%，2015年全年下跌逾10%。

香港政府统计处周二发布数据显示，2015年12月由香港流入中国内地的黄金量按月大增63.6%，连续第二个月回升，且当月数量是自2013年10月以来最多 。投资者对崩跌的股市和走软的人民币失去信心，转而买入黄金。

国际货币基金组织(IMF)周二公布的数据显示，哈萨克斯坦12月黄金储备增加，该国过去几年一直大量增持黄金。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/汪红英；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐