全球金市：金价维持在12周高点附近，美联储会议结果揭晓前美元承压

对美联储将在3月会议上升息的预期也在降温，这应该能提振不生息资产黄金的价格。

香港政府统计处周二发布数据显示，2015年12月由香港流入中国内地的黄金量按月大增63.6%，连续第二个月回升，且当月数量是自2013年10月以来最多 。投资者对崩跌的股市和走软的人民币失去信心，转而买入黄金。