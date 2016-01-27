全球金市：金价维持在12周高点附近，美联储会议结果揭晓前美元承压

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
美国2月期金 几无变动，报每盎司1,121美元。
对美联储将在3月会议上升息的预期也在降温，这应该能提振不生息资产黄金的价格。
金价今年以来已累计上涨近6%，2015年全年下跌逾10%。
香港政府统计处周二发布数据显示，2015年12月由香港流入中国内地的黄金量按月大增63.6%，连续第二个月回升，且当月数量是自2013年10月以来最多 。投资者对崩跌的股市和走软的人民币失去信心，转而买入黄金。
国际货币基金组织(IMF)周二公布的数据显示，哈萨克斯坦12月黄金储备增加，该国过去几年一直大量增持黄金。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/汪红英；审校 张涛)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。