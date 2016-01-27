港报社评：重演围堵校委闹剧，政治逼宫意在夺权--文汇报1月27日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
港大校委会昨日开会，一致通过成立专责小组检讨《香港大学条例》，但有港大学生仍不满足，竟然发难冲击会场大楼，围堵校委。港大少数学生重演去年粗暴围堵校委的闹剧，不文明、不民主，违反＂明德格物＂校训和尊师重道精神，必定受到全社会的谴责和反对。校委会已经回应学生诉求，罢课学生却得寸进尺，继续以粗暴野蛮手段施压，暴露闹事学生企图用政治逼宫手段，破坏港大行之有效的制度，冲击港大的独立运作，最终夺取港大管治权。
去年7月28日晚，港大校委会审议副校长任命事宜，结果发生部分港大学生会成员包围冲击会场的事件，有校委在混乱中受伤不适。学生的粗暴行径引起社会各界猛烈抨击，直斥事件令港大声誉严重受损。但少数港大学生，执迷不悟，重施故伎，昨日围堵校委的一幕，完全是去年围堵事件的翻版，而且激烈程度有过之而无不及。新任校委会主席李国章及部分校委在会议结束后被重重包围，不能离开大学，形同遭＂变相禁锢＂；校委纪文凤遭学生包围近一小时未能离开，报警表示头晕，要求救护员接离现场，竟然不获学生放行。在港大这所百年高等学府，少数学生包围学校管理层、挑战学校制度，行为恍如街头暴徒，目空一切，蛮不讲理，只识以暴力表达诉求，不能不令人震惊心寒，更应受到社会各界的严厉谴责。
近日港大学生罢课，要求校委会接纳四项诉求，包括成立专责小组检讨《香港大学条例》、废除特首作为必然校监等。昨日校委会已经同意成立专责小组，研究大学的管治及有效性，为免学生误会，更专门发稿澄清；校委会又表示，欢迎大学各持份者及公众人士，向专责小组提交意见。校委张达明特别向现场学生传达有关信息，并指出学生代表冯敬恩亦支持有关决定，希望释除学生的疑虑。可见，校委会积极、合理回应罢课学生诉求，并非固执己见。但是，罢课学生并不理会校委会的诚意，反而将抗争行动升级。罢课搞手之一的梁丽帼抛出一大堆＂不信任＂校委会的理由，要求与李国章直接对话，不肯结束围堵行动，明显是要逼校委会即时全盘接受罢课的四项诉求，不容有商量的余地，暴露学生并非志在对话，而是要凌驾于校委会之上，成为＂港大话事人＂。
按照《香港大学条例》，校委会才是港大最高权力机构，有权决定学校管理的一切事务。罢课学生不尊重校委会的决定，出尔反尔，再次企图以粗暴激进的行为，逼校委会就范，粗暴干预校委会决定，破坏港大院校自主、学术自由，这是对港大最大的伤害。港大校训＂明德格物＂就是要彰显德行，择优探究事物原理。少数港大学生对校委会作出毫无根据的指控，失却道德操守和事事求真的态度，与港大校训格格不入，实在是港大之耻。（完）
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