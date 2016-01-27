国际油市：油价下跌约2%，受获利了结拖累

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
美国原油 下跌77美分至每桶30.68美元，日低为每桶30.30美元。周二收盘涨3.7%或1.11美元，至每桶31.45美元。
“那种正面人气是源于强劲的美国公司业绩，以及石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯考虑减产的消息。但我们认为这些产油国达成协议的可能性极低，”澳新银行在周三的报告中表示。
“但美国原油库存上升，近期可能仍会给油市带来压力。按当前的增速，美国原油库存将在下个月刷新去年4月触及的历史新高。”
美国石油协会(API)公布，截至1月22日当周美国原油库存大幅增加1,140万桶，至4.966亿桶，路透调查的分析师预计为增加330万桶。库欣原油库存减少66.4万桶。
美国原油和作为全球指标的布兰特原油周二大涨，之前伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪表示，OPEC核心成员国沙特和非OPEC产油大国俄罗斯关于解决石油供应过剩问题显示出灵活性迹象。
美国股市周二也在震荡交投中强力反弹，因产油国有望减产，以解决石油供应过剩问题。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 李爽/张若琪)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。