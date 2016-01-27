国际油市：油价下跌约2%，受获利了结拖累

美国原油 下跌77美分至每桶30.68美元，日低为每桶30.30美元。周二收盘涨3.7%或1.11美元，至每桶31.45美元。

“那种正面人气是源于强劲的美国公司业绩，以及石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯考虑减产的消息。但我们认为这些产油国达成协议的可能性极低，”澳新银行在周三的报告中表示。

“但美国原油库存上升，近期可能仍会给油市带来压力。按当前的增速，美国原油库存将在下个月刷新去年4月触及的历史新高。”

美国石油协会(API)公布，截至1月22日当周美国原油库存大幅增加1,140万桶，至4.966亿桶，路透调查的分析师预计为增加330万桶。库欣原油库存减少66.4万桶。

美国原油和作为全球指标的布兰特原油周二大涨，之前伊拉克石油部长阿卜杜勒-迈赫迪表示，OPEC核心成员国沙特和非OPEC产油大国俄罗斯关于解决石油供应过剩问题显示出灵活性迹象。

美国股市周二也在震荡交投中强力反弹，因产油国有望减产，以解决石油供应过剩问题。(完)

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