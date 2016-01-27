版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 10:06 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆涨势受限，尽管日股上扬

0135GMT
    
    * 日经指数上涨对美元兑日圆几无提振效应
    * 美元/日圆从118.45略微回落至118.19
    * 发现交叉盘有卖压，且对油价的担忧减退
    * 技术支撑位于小时线一目均衡基准线切入位118.14以及下方的100
小时移动均线切入位118.11
    * 再往下的支撑位在200小时移动均线切入位117.67，以及日线一目
均衡转换线切入位117.42
    * 在美联储今晚公布政策决定以及日本央行周五会议结果出炉前，市
场兴致不高
    (完)
          
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导         汇市技术面解析    
    所有外汇新闻        汇率路透调查       
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测    
    指标利率一览      澳元、新西兰元报导    
    英镑报导             台币报导              
    人民币报导           韩元报导              
    南非兰特报导       
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价             

 (编译 李爽  审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐