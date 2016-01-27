《汇市简讯》美元兑日圆涨势受限，尽管日股上扬

0135GMT * 日经指数上涨对美元兑日圆几无提振效应 * 美元/日圆从118.45略微回落至118.19 * 发现交叉盘有卖压，且对油价的担忧减退 * 技术支撑位于小时线一目均衡基准线切入位118.14以及下方的100 小时移动均线切入位118.11 * 再往下的支撑位在200小时移动均线切入位117.67，以及日线一目 均衡转换线切入位117.42 * 在美联储今晚公布政策决定以及日本央行周五会议结果出炉前，市 场兴致不高 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 徐文焰)