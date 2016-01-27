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货币新闻 | 2016年 1月 27日 星期三 10:05 BJT

芝加哥期市：美国小麦价格五个交易日来首次下跌

近月玉米期货 上涨0.1%至每蒲式耳3.69-1/2美元，上日收盘跌0.14%。

据国际文传电讯社周一援引俄罗斯农业部消息人士报导称，农业部正在考虑实行更加严格的谷物出口限制。

俄罗斯出口受到的任何限制都可能提振美国和欧盟谷物出口前景。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 484.25 -0.50 -0.10% +0.57% 475.29 62

CBOT玉米 369.50 0.25 +0.07% -0.07% 364.07 63

CBOT大豆 877.25 0.75 +0.09% -0.37% 872.65 47

CBOT稻米 $11.07 -$0.01 -0.05% +1.00% $11.34 50

美国原油 $30.78 -$0.67 -2.13% +1.45% $33.63 48

汇率

欧元/美元 $1.086 -$0.001 -0.11% +0.09%

美元/澳元 0.703 0.003 +0.46% +1.15%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/汪红英；审校 杜明霞/张若琪)

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