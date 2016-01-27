芝加哥期市：美国小麦价格五个交易日来首次下跌

近月玉米期货 上涨0.1%至每蒲式耳3.69-1/2美元，上日收盘跌0.14%。

据国际文传电讯社周一援引俄罗斯农业部消息人士报导称，农业部正在考虑实行更加严格的谷物出口限制。

俄罗斯出口受到的任何限制都可能提振美国和欧盟谷物出口前景。

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)