芝加哥期市：美国小麦价格五个交易日来首次下跌

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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近月玉米期货 上涨0.1%至每蒲式耳3.69-1/2美元，上日收盘跌0.14%。
据国际文传电讯社周一援引俄罗斯农业部消息人士报导称，农业部正在考虑实行更加严格的谷物出口限制。
俄罗斯出口受到的任何限制都可能提振美国和欧盟谷物出口前景。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 484.25 -0.50 -0.10% +0.57% 475.29 62
CBOT玉米 369.50 0.25 +0.07% -0.07% 364.07 63
CBOT大豆 877.25 0.75 +0.09% -0.37% 872.65 47
CBOT稻米 $11.07 -$0.01 -0.05% +1.00% $11.34 50
美国原油 $30.78 -$0.67 -2.13% +1.45% $33.63 48
汇率
欧元/美元 $1.086 -$0.001 -0.11% +0.09%
美元/澳元 0.703 0.003 +0.46% +1.15%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/汪红英；审校 杜明霞/张若琪)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。